Air Astana запускает рейсы в Израиль

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с казахстанскими авиакомпаниями ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Так, с 7 сентября текущего года авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение новых прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Тель- Авив с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 321. Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», - сообщили в КГА.