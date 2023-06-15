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    11:40, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Air Astana запускает рейсы в Израиль

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с казахстанскими авиакомпаниями ведется работа по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Так, с 7 сентября текущего года авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение новых прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Тель- Авив с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 321. Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами», - сообщили в КГА.


    Теги:
    Ближний Восток Эйр Астана Авиация Израиль Транспорт Интеграция и партнерство
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