Air Astana сообщила о статусе рейсов на Ближний Восток на 25 июня
Air Astana планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня 2025 года при условии официального объявления о прекращении огня, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены.
Вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется с задержкой для оценки ситуации. Пассажиров просят следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании
Авиакомпания продолжает наблюдать за ситуацией и уверяет пассажиров, что безопасность остается ее главным приоритетом.
Контакты:
help.airastana.com
+7 727 244 4477 (24/7)
+7 7172 584477 (24/7)
+7 702 702 4477 (24/7)
Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)
WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)
Online chat: airastana.com (24/7).
Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.