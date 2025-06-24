РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:27, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Air Astana сообщила о статусе рейсов на Ближний Восток на 25 июня

    Air Astana планирует возобновить рейсы на Ближний Восток с 25 июня 2025 года при условии официального объявления о прекращении огня, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    Air Astana
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены. 

    Вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется с задержкой для оценки ситуации. Пассажиров просят следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании 

    Авиакомпания продолжает наблюдать за ситуацией и уверяет пассажиров, что безопасность остается ее главным приоритетом.

    Контакты:
    help.airastana.com
    +7 727 244 4477 (24/7)
    +7 7172 584477 (24/7)
    +7 702 702 4477 (24/7)

    Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7) 
    WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)
    Online chat: airastana.com (24/7).

    Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

    Теги:
    Туризм Самолет Эйр Астана ОАЭ Дубай Катар Аэропорт Ближний Восток Задержка и отмена авиарейсов
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают