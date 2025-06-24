Air Astana сообщила о статусе рейсов на Ближний Восток на 25 июня

В случае дальнейшей эскалации конфликта рейсы на Ближний Восток от 25 июня будут отменены.

Вылет рейсов в Дубай и Доху из Алматы планируется с задержкой для оценки ситуации. Пассажиров просят следить за статусом рейсов на сайте авиакомпании

Авиакомпания продолжает наблюдать за ситуацией и уверяет пассажиров, что безопасность остается ее главным приоритетом.



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Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.