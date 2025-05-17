Air Astana просит пассажиров иметь при себе оригинал документов

- Уважаемые пассажиры, просим вас иметь с собой оригиналы ваших документов для перелетов по Казахстану 17 мая с 00.00 до 8 утра. В указанный период будет временно ограничен доступ к порталу eGov.kz и мобильному приложение eGov mobile, включая сервис «Цифровые документы», для проведения технических работ, - говорится в сообщении.