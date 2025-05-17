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    20:51, 16 Май 2025 | GMT +5

    Air Astana просит пассажиров иметь при себе оригинал документов

    Как сообщили в авиакомпании, 17 мая использование электронных документов временно будет недоступно из-за проведения технических работ на портале eGov.kz, передает агентство Kazinform.

    Эйр Астана
    Фото: Александр Павский/ Kazinform. 

    - Уважаемые пассажиры, просим вас иметь с собой оригиналы ваших документов для перелетов по Казахстану 17 мая с 00.00 до 8 утра. В указанный период будет временно ограничен доступ к порталу eGov.kz и мобильному приложение eGov mobile, включая сервис «Цифровые документы», для проведения технических работ, - говорится в сообщении.

    Отмечается, что пассажиры без оригиналов документов будут не допущены к перелету.

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Авиация
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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