Air Astana прокомментировала скрины с «кусающимися» ценами на рейсы из Атырау

Air Astana обратила внимание пользователей социальных сетей на скрины с некорректной информацией о якобы завышенной стоимости авиабилетов из Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

— На скринах — стоимость авиабилетов из Атырау в Алматы, Астану или Актау, однако указаны рейсы с одной или двумя пересадками в Стамбуле, а также один из сегментов представлен билетами бизнес-класса. Таким образом такие скрины вводят общественность в заблуждение, — утверждают в авиакомпании.

Для гарантии лучшей цены Air Astana просит пассажиров выбирать прямые рейсы в эконом-классе на официальном сайте авиакомпании или в приложении.

— Авиакомпания не повышала стоимость авиабилетов на внутренних направлениях, а напротив ввела дополнительные рейсы из Атырау в Алматы и обратно для того, чтобы все желающие могли вылететь по маршруту. Если на выбранные вами даты не осталось авиабилетов, просим посмотреть другие ближайшие даты, — отметили в Air Astana.

Напомним, непростая ситуация складывается в Атырауской области из-за паводков, в связи с чем Air Astana запустила дополнительные авиарейсы.