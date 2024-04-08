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    11:55, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Air Astana прокомментировала скрины с «кусающимися» ценами на рейсы из Атырау

    эйр астана
    Фото: Air Astana

    Air Astana обратила внимание пользователей социальных сетей на скрины с некорректной информацией о якобы завышенной стоимости авиабилетов из Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

     — На скринах  — стоимость авиабилетов из Атырау в Алматы, Астану или Актау, однако указаны рейсы с одной или двумя пересадками в Стамбуле, а также один из сегментов представлен билетами бизнес-класса. Таким образом такие скрины вводят общественность в заблуждение, — утверждают в авиакомпании.

    Для гарантии лучшей цены Air Astana просит пассажиров выбирать прямые рейсы в эконом-классе на официальном сайте авиакомпании или в приложении.

    — Авиакомпания не повышала стоимость авиабилетов на внутренних направлениях, а напротив  ввела дополнительные рейсы из Атырау в Алматы и обратно для того, чтобы все желающие могли вылететь по маршруту. Если на выбранные вами даты не осталось авиабилетов, просим посмотреть другие ближайшие даты, — отметили в Air Astana.

    Напомним, непростая ситуация складывается в Атырауской области из-за паводков, в связи с чем Air Astana запустила дополнительные авиарейсы. 

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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