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    11:49, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Air Astana потребовала от акционеров предоставить информацию о гражданстве

    Эйр Астана
    Фото: Александр Павский / агентство Kazinform. 

    Авиакомпания Air Astana потребовала от всех акционеров предоставить информацию о гражданстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Акционерное общество Air Astana, руководствуясь положениями статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» и статьи 8.1 Устава Общества, путем направления настоящего требования, просит каждое лицо, владеющее по состоянию на 30 апреля 2024 года простыми акциями и глобальными депозитарными расписками предоставить информацию о гражданстве, а также о гражданстве конечных собственников, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    В компании напомнили, что акционер обязан предоставить информацию о национальной принадлежности не позднее 24 мая 2024 года на казахском, русском или английском языке.

    Напомним, что 9 февраля открылись торги ценными бумагами Air Astana на LSE и AIX.

    Теги:
    Акции Эйр Астана Бизнес Авиация
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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