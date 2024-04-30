Air Astana потребовала от акционеров предоставить информацию о гражданстве

Авиакомпания Air Astana потребовала от всех акционеров предоставить информацию о гражданстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Акционерное общество Air Astana, руководствуясь положениями статьи 74-1 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» и статьи 8.1 Устава Общества, путем направления настоящего требования, просит каждое лицо, владеющее по состоянию на 30 апреля 2024 года простыми акциями и глобальными депозитарными расписками предоставить информацию о гражданстве, а также о гражданстве конечных собственников, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании напомнили, что акционер обязан предоставить информацию о национальной принадлежности не позднее 24 мая 2024 года на казахском, русском или английском языке.

Напомним, что 9 февраля открылись торги ценными бумагами Air Astana на LSE и AIX.