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    14:30, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Air Astana планирует вывозной рейс из Тель-Авива в Алматы

    Эйр Астана
    Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform. 

    Air Astana согласовывает разрешения с аэропортом Тель-Авива на выполнение рейса из Тель-Авива с целью безопасного вывоза казахстанцев на родину, передает агентство Kazinform. 

    Вылет рейса из Тель-Авива в Алматы планируется 10 октября в 12:50 местного времени.

     - К перевозке допускаются пассажиры с авиабилетами на любую дату. Одному пассажиру разрешается одна ручная кладь до 8 кг и один зарегистрированный багаж до 20кг. Казахстанцы, не имеющие авиабилетов, могут их приобрести по специальному тарифу через Посольство РК. Списки пассажиров также формирует посольство Казахстана в Израиле по телефонам: +972 (3) 741 78 05, +972 55 273 3813, +7 700 111 31 96, - говорится в сообщении авиакомпании.

    Пассажирам необходимо прибыть в аэропорт Тель-Авива за пять часов до вылета рейса.  Пассажиров просят соблюдать повышенные меры безопасности при движении в аэропорт.

    Граждане Израиля, желающие вылететь на родину, могут воспользоваться завтрашним рейсом по маршруту Алматы-Тель-Авив. Вылет рейса запланирован на 10 октября на 08.00 по времени Алматы. Списки пассажиров формирует посольство Израиля в Казахстане по номерам: +77171703405, +77172703407, +77172703423.

    В случае эскалации ситуации в Израиле рейсы могут быть отменены, предупредили в авиакомпании. 

    Теги:
    Казахстанцы Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Эвакуация Израиль Эйр Астана
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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