РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 22 Август 2024 | GMT +6

    Air Astana отрицает манипуляцию финансовыми отчетами за прошлый год

    Самолет Эйр Астана Air Astana ұшақ
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В пресс-службе казахстанской авиакомпании Air Astana заявили что вся информация о манипулировании учетной документацией в финансовой отчетности за 2023 год, распространившаяся в социальных сетях – неправда. В авиакомпании заверили, что документ прошел все проверки и процедуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По их словам, аудиторы, занимавшиеся проверкой их финансовой отчетности, не нашли фактов манипуляций.

    - Подписание аудиторами финансовой отчетности является доказательством того, что были пройдены все проверки и процедуры и не найдены несоответствия в этих областях, — заявили в компании.

    Также проверка затронула ключевые потоки доходов Air Astana и их расходы. В них также не нашли противоречий.

    - При рассмотрении данных вопросов аудиторами также разъясняется какие аудиторские процедуры и проверки были применены для оценки справедливости признания того или иного дохода, или расхода, — уточнил оператор.

    В авиакомпании подчеркнули, что аудиторы всегда тщательно исследуют вопросы, связанные с потенциальными искажениями в финансовых документах. Это стандартная практика и применяется в заявлениях аудиторских фирм в отчетности других компаний.

    Ранее в авиакомпании Air Astana ответили на претензии казахстанцев касательно завышения цен на билеты. Старший вице-президент компании Air Astana по управлению доходами и коммерческому планированию Ерболат Байсалыков заявил, что с ноября 2021 года по сей день не менялись цены на авиабилеты. Авиакомпания рекомендовала пассажирам покупать билеты заранее по низким ценам.

    Как сообщалось ранее, в отношении авиакомпаний Air Astana и FlyArystan назначена инспекционная проверка и создана комиссия для установления причин задержек рейсов, а также в связи с жалобами пассажиров.

    Теги:
    Самолет Финансы Авиация Билеты Аудит
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
    Сейчас читают
    telegram