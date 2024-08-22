Air Astana отрицает манипуляцию финансовыми отчетами за прошлый год

В пресс-службе казахстанской авиакомпании Air Astana заявили что вся информация о манипулировании учетной документацией в финансовой отчетности за 2023 год, распространившаяся в социальных сетях – неправда. В авиакомпании заверили, что документ прошел все проверки и процедуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

По их словам, аудиторы, занимавшиеся проверкой их финансовой отчетности, не нашли фактов манипуляций.

- Подписание аудиторами финансовой отчетности является доказательством того, что были пройдены все проверки и процедуры и не найдены несоответствия в этих областях, — заявили в компании.

Также проверка затронула ключевые потоки доходов Air Astana и их расходы. В них также не нашли противоречий.

- При рассмотрении данных вопросов аудиторами также разъясняется какие аудиторские процедуры и проверки были применены для оценки справедливости признания того или иного дохода, или расхода, — уточнил оператор.

В авиакомпании подчеркнули, что аудиторы всегда тщательно исследуют вопросы, связанные с потенциальными искажениями в финансовых документах. Это стандартная практика и применяется в заявлениях аудиторских фирм в отчетности других компаний.

Ранее в авиакомпании Air Astana ответили на претензии казахстанцев касательно завышения цен на билеты. Старший вице-президент компании Air Astana по управлению доходами и коммерческому планированию Ерболат Байсалыков заявил, что с ноября 2021 года по сей день не менялись цены на авиабилеты. Авиакомпания рекомендовала пассажирам покупать билеты заранее по низким ценам.

Как сообщалось ранее, в отношении авиакомпаний Air Astana и FlyArystan назначена инспекционная проверка и создана комиссия для установления причин задержек рейсов, а также в связи с жалобами пассажиров.