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    14:58, 21 Август 2024 | GMT +6

    Air Astana отрицает завышение цен на авиабилеты 

    Самолеты Air astana Эйр астана Ұшақ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В авиакомпании Air Astana ответили на претензии казахстанцев касательно завышении цен на билеты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Старший вице-президент компании Air Astana по управлению доходами и коммерческому планированию Ерболат Байсалыков заявил, что с ноября 2021 года по сей день не менялись цены на авиабилеты. 

    - При этом необходимо отметить, что за этот период, например, в 2022 году была инфляция порядка 20%, в 2023 году - порядка 10%, но тарифы остаются на том же уровне, ни на тенге они не повышались, - сказал Байсалыков на брифинге в Министерстве транспорта РК.

    Авиакомпания рекомендует пассажирам покупать билеты заранее по низким ценам.

    - Летний период является сезоном высоких перевозок, как и во всем мире, в этот период мы всегда рекомендуем пассажирам покупать билеты заранее, тогда получится по более дешевой цене. А в последний момент при таком высоком спросе тарифы будут выше, чем вначале, когда открываются продажи, - добавил Ерболат Байсалыков. 

    Как сообщалось ранее, в отношении авиакомпаний Air Astana и FlyArystan назначена инспекционная проверка и создана комиссия для установления причин задержек рейсов, а также в связи с жалобами пассажиров. 

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Авиация Цены и тарифы
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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