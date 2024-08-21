Air Astana отрицает завышение цен на авиабилеты 

В авиакомпании Air Astana ответили на претензии казахстанцев касательно завышении цен на билеты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Старший вице-президент компании Air Astana по управлению доходами и коммерческому планированию Ерболат Байсалыков заявил, что с ноября 2021 года по сей день не менялись цены на авиабилеты.

- При этом необходимо отметить, что за этот период, например, в 2022 году была инфляция порядка 20%, в 2023 году - порядка 10%, но тарифы остаются на том же уровне, ни на тенге они не повышались, - сказал Байсалыков на брифинге в Министерстве транспорта РК.

Авиакомпания рекомендует пассажирам покупать билеты заранее по низким ценам.

- Летний период является сезоном высоких перевозок, как и во всем мире, в этот период мы всегда рекомендуем пассажирам покупать билеты заранее, тогда получится по более дешевой цене. А в последний момент при таком высоком спросе тарифы будут выше, чем вначале, когда открываются продажи, - добавил Ерболат Байсалыков.

Как сообщалось ранее, в отношении авиакомпаний Air Astana и FlyArystan назначена инспекционная проверка и создана комиссия для установления причин задержек рейсов, а также в связи с жалобами пассажиров.