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Аида Балаева: Время необходимых перемен уже наступило

4 Февраля 2022 09:47
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Аида Балаева: Время необходимых перемен уже наступило

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 3 февраля в республиканском Доме дружбы в Алматы состоялась встреча заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Аиды Балаевой с руководителями республиканских этнокультурных объединений и активом общественных структур Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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В работе принял участие заместитель председателя – заведующий Секретариатом АНК М. Азильханов.

В ходе работы А. Балаева дала положительную оценку работе Ассамблеи в дни январских событий, а также подробно остановилась на задачах, поставленных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе его последних выступлений.

В своей речи заместитель руководителя Администрации Президента отметила, что «сегодня в центре внимания – созидательная повестка дня, объединенная общей идеей «Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!».

А. Балаева подчеркнула, что «Глава государства очень конкретно обозначил ключевые приоритеты предстоящей работы в социально-экономической и общественно-политической сферах», а также отметила «четкое видение путей решения назревших в обществе проблем».

По ее словам, «съезд партии «Nur Otan» убедительно показал, что время необходимых перемен уже наступило, масштабная повестка всесторонней модернизации страны работает». В этой связи она подробно остановилась на задачах Ассамблеи народа Казахстана, отметив, что ценности идеи «Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!» для Ассамблеи имеют программный характер.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки предстоящих мероприятий Ассамблеи, отмечена необходимость слаженной работы всех структур АНК по реализации поручений Главы государства по укреплению общественного согласия и единства.

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#Алматы   #АНК   #Реформы Токаева   #Политика   #Аида Балаева  
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