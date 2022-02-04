Аида Балаева: Время необходимых перемен уже наступило

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 3 февраля в республиканском Доме дружбы в Алматы состоялась встреча заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Аиды Балаевой с руководителями республиканских этнокультурных объединений и активом общественных структур Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В работе принял участие заместитель председателя – заведующий Секретариатом АНК М. Азильханов.

В ходе работы А. Балаева дала положительную оценку работе Ассамблеи в дни январских событий, а также подробно остановилась на задачах, поставленных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе его последних выступлений.

В своей речи заместитель руководителя Администрации Президента отметила, что «сегодня в центре внимания – созидательная повестка дня, объединенная общей идеей «Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!».

А. Балаева подчеркнула, что «Глава государства очень конкретно обозначил ключевые приоритеты предстоящей работы в социально-экономической и общественно-политической сферах», а также отметила «четкое видение путей решения назревших в обществе проблем».

По ее словам, «съезд партии «Nur Otan» убедительно показал, что время необходимых перемен уже наступило, масштабная повестка всесторонней модернизации страны работает». В этой связи она подробно остановилась на задачах Ассамблеи народа Казахстана, отметив, что ценности идеи «Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!» для Ассамблеи имеют программный характер.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки предстоящих мероприятий Ассамблеи, отмечена необходимость слаженной работы всех структур АНК по реализации поручений Главы государства по укреплению общественного согласия и единства.