Аида Балаева в честь Дня Независимости вручила награды работникам сферы информации и общественного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Министерстве информации и общественного развития состоялась торжественная церемония вручения государственных наград представителям медиасферы и гражданского общества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр Аида Балаева поздравила коллег с Днем Независимости Казахстана и поблагодарила их за труд.

В честь празднования Дня Независимости Республики Казахстан министром информации и общественного развития Аидой Балаевой вручены следующие государственные награды:

Орден «Құрмет» – Абуовой Каламкас Аскеровне - советнику председателя правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ»;

медаль «Ерен еңбегі үшін» – Миронюк Татьяне Александровне - исполнительному директору ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»; Кожаеву Шалкару Мукашевичу - шеф-редактору канала «Хабар 24».

Кроме того, министр отметила работу сотрудников министерства и вручила ряду служащих почетные грамоты и благодарственные письма.