Аида Балаева: Решение судов администрация Президента отменить не может

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими проблемами занимается созданный 100 дней назад отдел по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК, рассказывается в интервью его руководителя изданию «Курсив», передает МИА «Казинформ».

Аида Балаева, глава созданного при администрации президента РК отдела по контролю за рассмотрением обращений, готовится к поездке по Казахстану – будет принимать людей на местах. Она рассказала «Курсиву» о том, чем занимается новый отдел администрации президента Токаева в повседневном режиме.

– Аида Галымовна, с чего начинается стандартный день помощника президента страны: с чашки кофе или сразу с ознакомления с большим количеством обращений в адрес главы государства?

– Как это ни странно, но с пожелания доброго утра моим подписчикам на Facebook. Этой традиции уже скоро будет пять лет. Как сейчас помню, в один из январских дней 2015 года на своей странице опубликовала простую открытку «С добрым утром!». Очень удивили живые отклики и искренние слова благодарности моих друзей. С этого дня решила делать это ежедневно, даже если кому-то и не нравится. Всегда руководствуюсь принципом: делать добро нужно, начиная с себя, даже если это будет доброе слово!

– Сколько различных жалоб ежедневно поступает в администрацию президента – десятки или все-таки сотни?

– Статистика поступающих в администрацию президента обращений демонстрирует стабильно высокие показатели. В среднем сотрудниками отдела регистрируется 250–300 обращений ежедневно. И это не считая заявлений, поступающих в дни приема граждан.

– А каким образом можно попасть на прием?

– Любой гражданин может позвонить в общественную приемную по телефону 74-17-96 и зарегистрироваться на свободное время в ближайший прием. Единственное условие: гражданину необходимо указать свое имя и контактные данные, а также характер вопроса, чтобы в случае необходимости мы могли пригласить на встречу представителей заинтересованных государственных органов.

– Какой из регионов является самым активным, если судить по количеству обращений?

– В администрацию президента поступают обращения граждан со всех регионов страны. Вместе с тем наряду с нашими мегаполисами традиционными лидерами являются Алматинская и Туркестанская области. Объективно это объясняется количеством жителей, проживающих в регионах.

– Предполагаю, что граждан нашей страны больше всего волнует социальная сфера, но в настоящий момент социальным вопросам государство уделяет очень большое внимание. Насколько это оправданно?

– Прежде всего хочу напомнить, что Основной закон страны закрепляет принципы социально ориентированного государства. Поэтому с первых лет независимости вопросы социальной политики получали особое внимание государства. В последние годы явно ощущается усиление данной тенденции. Во многом это реакция на кризисные явления в мировой экономике, которые так или иначе влияют и на нашу страну. В таких условиях на первый план выходит обеспечение социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения, которые первыми ощущают на себе все изменения в экономической сфере.

– Не получится ли так, что из-за значительного увеличения социальной поддержки в обществе усилятся иждивенческие настроения?

– Понимаю, о чем вы говорите. В любой стране мира социальные пособия – это подержание минимального уровня жизни нуждающихся граждан. Большинство людей всегда будут стремиться к укреплению своего социального статуса. Это заложено в нас самой природой. Поэтому сидеть на пособиях всю жизнь – это скорее распространенный стереотип, навеянный мифами о беззаботной жизни в некоторых зарубежных странах, чем практика реальной жизни. Ведь получатели пособий за рубежом в большинстве своем эмигранты, то есть люди, которые не смогли адаптироваться в социуме. Возможно, у кого-то это вызовет скепсис, но я полагаю, что у нас созданы все условия, чтобы каждый желающий мог реализовать свой потенциал. Главная проблема, на мой взгляд, связана со слабой разъяснительной работой государственных органов в этом направлении. Поэтому люди зачастую просто не знают, какими программами воспользоваться. Ведь возможность получить новую квалификацию, трудоустроиться или создать свой малый бизнес открывает гораздо большие перспективы, чем получение тех или иных пособий.

– А что, по вашим наблюдениям, больше всего беспокоит казахстанских предпринимателей среднего и малого бизнеса?

– Предприниматели – это такие же граждане страны, по этому они используют свои права на обращение в администрацию президента как граждане либо от имени юридических лиц, которых они представляют. В любом случае поступившее обращение будет рассматриваться в соответствии с установленным регламентом. Спектр вопросов, поднимаемых бизнесом, как и по любому другому направлению, достаточно широк. Но среди наиболее часто встречающихся – недовольство решениями судов, земельные споры, вопросы налогообложения, поддержки производств и так далее. Здесь хочу подчеркнуть, что комментировать либо отменить решение суда администрация президента не может. Однако все другие вопросы внимательно рассматриваются и практически стопроцентно ставятся на контроль профильных государственных органов.

– И как часто положительно решаются вопросы людей, обратившихся за помощью в администрацию президента?

– Понятие «положительное решение» достаточно условное. Важнее удовлетворить ответом заявителя. Ведь по многим вопросам просто невозможно сделать так, как просит гражданин. Особенно если у него на руках судебные решения всех инстанций, которые он проиграл. Здесь на первый план выходит качество разъяснения. Поэтому с момента создания отдела введена практика контрольных звонков заявителям по наиболее значимым вопросам с целью выяснения, как сам заявитель оценивает полученный ответ. В случае необходимости граждане записываются на личный прием, чтобы еще раз предметно разобраться в ситуации и получить исчерпывающий ответ профильных государственных органов или юриста.

– Бывали ли случаи, когда вам на стол попадали обращения, от которых, как говорится, оторопь брала?

– Таких примеров немало. Ведь каждое обращение внимательно изучается и анализируется. Наиболее распространенный пример – «судьбоносные» изобретения и открытия, с которыми обращаются наши талантливые граждане, несмотря на отсутствие научного обоснования. Сразу вспоминаю один прием, когда гражданин эмоционально рассказывал об изобретенной им формуле успеха. На уточняющий вопрос, как эта формула помогла лично вам, он задал не менее резонный встречный вопрос: «а при чем здесь я?» Получился живой анекдот.