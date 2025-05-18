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    12:22, 18 Май 2025 | GMT +5

    Аида Балаева рассказала о достижениях музеев РК и новых международных проектах

    Сегодня, 18 мая, в Казахстане, как и во всем мире, отмечают Международный день музеев. С поздравлением к работникам музейной сферы и любителям истории обратилась министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает агентство Kazinform.

    Аида Балаева
    Фото: kazpravda.kz

    В стране действуют 275 музеев. Как отметила Аида Балаева, каждый из них играет ключевую роль в сохранении нашего богатейшего культурно-исторического и археологического наследия. 

    В музейных фондах нашей страны хранятся более 4,5 млн экспонатов, среди которых такие уникальные артефакты, как «Алтын адам», «Таксайская принцесса», а также редчайшие инструменты великих мастеров Страдивари и Гварнери.

    — В этом году, благодаря поддержке и заботе Главы государства, два казахстанских музея получили статус «Национальный» — Центральный государственный музей и Государственный музей искусств имени Абылхана Кастеева. Это подтверждает их значимость и вклад в развитие культурного наследия страны. Музеи под открытым небом, такие как Отырар, Сауран, некрополь Мангистау, становятся не только местом паломничества, но и центрами научно-просветительской работы, открывая доступ к истории в ее подлинном обличии. Кроме того, наши музеи — это еще и исследовательские, просветительские, реставрационные центры, которые бережно сохраняя память поколений, обеспечивают тем самым диалог между прошлым и настоящим, — написала министр.

    Она также отметила растущий интерес к музеям: за прошлый год их посетили более 6,6 млн человек. Казахстан активно развивает международное сотрудничество — в 2024 году запланированы совместные проекты с музеями Китая и Германии, а также экспозиция казахстанского искусства в Третьяковской галерее.

    Аида Балаева поблагодарила сотрудников музеев за преданность делу, подчеркнув их роль в сохранении исторической памяти и культурного кода страны.

    О самых необычных музеях Казахстана — читайте в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Аида Балаева Минкультуры и информации Музеи
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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