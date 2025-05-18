Аида Балаева рассказала о достижениях музеев РК и новых международных проектах

В стране действуют 275 музеев. Как отметила Аида Балаева, каждый из них играет ключевую роль в сохранении нашего богатейшего культурно-исторического и археологического наследия.

В музейных фондах нашей страны хранятся более 4,5 млн экспонатов, среди которых такие уникальные артефакты, как «Алтын адам», «Таксайская принцесса», а также редчайшие инструменты великих мастеров Страдивари и Гварнери.

— В этом году, благодаря поддержке и заботе Главы государства, два казахстанских музея получили статус «Национальный» — Центральный государственный музей и Государственный музей искусств имени Абылхана Кастеева. Это подтверждает их значимость и вклад в развитие культурного наследия страны. Музеи под открытым небом, такие как Отырар, Сауран, некрополь Мангистау, становятся не только местом паломничества, но и центрами научно-просветительской работы, открывая доступ к истории в ее подлинном обличии. Кроме того, наши музеи — это еще и исследовательские, просветительские, реставрационные центры, которые бережно сохраняя память поколений, обеспечивают тем самым диалог между прошлым и настоящим, — написала министр.

Она также отметила растущий интерес к музеям: за прошлый год их посетили более 6,6 млн человек. Казахстан активно развивает международное сотрудничество — в 2024 году запланированы совместные проекты с музеями Китая и Германии, а также экспозиция казахстанского искусства в Третьяковской галерее.

Аида Балаева поблагодарила сотрудников музеев за преданность делу, подчеркнув их роль в сохранении исторической памяти и культурного кода страны.

О самых необычных музеях Казахстана — читайте в материале агентства Kazinform.