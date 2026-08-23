Аида Балаева рассказала, каким видит будущий Курултай

Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева после голосования на выборах в Курултай прокомментировала избирательную кампанию и поделилась мнением о будущем составе нового Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-премьер отметила активность политических партий в ходе предвыборной кампании и подчеркнула, что теперь выбор за гражданами.

— Партии выложились очень креативно, активно, и каждый стремился показать преимущества своих партийных программ. Это здорово. Также очень здорово, что казахстанцы неравнодушно наблюдали, принимали активное участие, слушали. Думаю, у них есть сегодня прекрасная возможность проголосовать за лучшую партийную программу. Поскольку все партии, конечно, преследуют одну цель — многочисленным количеством войти в Курултай. Но это будут определять избиратели. Я думаю, что победит самая активная партия, которая сумела показать преимущества своей партийной программы, — сказала журналистам Аида Балаева.

Отвечая на вопрос о том, каким должен быть будущий Курултай, заместитель Премьер-министра — министр подчеркнула необходимость его профессиональной работы и тесного взаимодействия с населением.

— Профессиональным, который действительно будет преследовать интересы народа. Который будет очень близко взаимодействовать с народом, поскольку народ выбирает национальный Курултай. Думаю, что депутаты Курултая не подведут нас, избирателей, — отметил Аида Балаева.

На вопрос о том, может ли после выборов измениться состав Правительства, Аида Балаева заявила, что не склонна давать оценки, однако отметила профессионализм действующего Кабинета министров.

— Я думаю, что сегодня действующий Кабинет министров очень профессиональный. Думаю, что многие министры останутся на своем посту. Есть конкретные задачи, инициативы Главы государства, которые реализуются поэтапно. Я думаю, что многие продолжат курс и будут работать, останутся в Правительстве, — добавила Аида Балаева.

Говоря о приоритетных задачах в своей сфере, министр отметила необходимость привести законодательство в соответствие с новой Конституцией.

— Самое главное — есть уже новая конституция. Мы должны привести в соответствие все наши законы, подзаконные акты. Это большая работа предстоит уже с будущим Курултаем, с депутатами Курултая. И, конечно, все те инициативы, которые озвучил Глава государства: это и цифровизация всех отраслей, и социальная политика, ориентированная на предоставление равных возможностей всем гражданам. Это важно. Поэтому, конечно, в этом направлении мы будем работать, — заявила вице-премьер.

Отдельно Аида Балаева остановилась и на вопросах информационной и культурной сферы, подчеркнув необходимость соблюдения принципа «закон и порядок» и противодействия распространению фейковой информации.

— Если я буду в составе нового Правительства, будем работать над тем, чтобы совершенствовать наше законодательство в медиасфере и в сфере онлайн-платформ. Мы же видим, как очень много проблем возникает в обществе, и у нас есть уже большой пакет поправок, которые мы с вами будем вместе обсуждать, — резюмировала она.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева отдала свой голос в здании Национальной академической библиотеки.