Тренды:
    11:21, 22 Март 2026 | GMT +5

    Digital Nauryz: испытания беспилотного автомобиля прошли в Астане

    В Астане в рамках общегородского празднования Наурыза состоялся демонстрационный заезд беспилотного автомобиля Мастерской Лу Баня ВКТУ имени Д. Серикбаева, передает агентство Кazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Фото: акимат Астаны

    Программирование автомобиля и разработка карты маршрута выполнена сортудниками Мастерской.

    Демонстрационный проезд организован Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан при поддержке акимата столицы и Astana Innovations.

    Заезд прошел на площадке городских праздничных мероприятий и стал частью программы, направленной на популяризацию современных технологий среди широкой аудитории. Гости праздника смогли вживую увидеть работу беспилотного транспорта и оценить потенциал его применения в городской среде.

    Беспилотный автомобиль продемонстрировал возможности интеграции технологий искусственного интеллекта в инфраструктуру Smart city, включая системы навигации, обработки данных и взаимодействия с городской средой. В дальнейшем подобные решения будут внедряться в городскую инфраструктуру, включая запуск беспилотных такси как одного из направлений развития интеллектуального транспорта.

    В 2026 году Наурыз проходит в новом формате — Digital Nauryz, приуроченном к объявленному Году цифровизации и искусственного интеллекта.

    Проведение подобных инициатив демонстрирует новый формат празднования, где национальные традиции сочетаются с современными технологиями и создают пространство для знакомства граждан с цифровыми решениями.

    Теги:
    Праздник Наурыз Астана Авто Цифровизация
    Диана Калманбаева
