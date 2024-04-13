Аида Балаева призвала доверять только достоверной информации о паводках
Министр культуры и информации Аида Балаева призвала казахстанцев доверять только достоверной информации о паводках и не распространять фейки, предает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры РК.
— В настоящее время Казахстан борется с водной стихией. На борьбу с паводками брошены все возможные силы и резервы, человеческие ресурсы и техника. Сами жители подтопленных районов, а с ними более двадцати тысяч волонтеров работают плечом к плечу с государственными органами.
Казахстанцы проявили привычное для нас единение, сочувствие и сопричастность.
На предельном уровне самоотверженности и профессионализма, круглосуточно, на грани человеческих возможностей работают сотрудники ЧС, министерств обороны и внутренних дел, аварийных служб, государственные служащие, — пишет министр.
Сегодня важна каждая работающая бригада, каждая единица техники и каждая пара рук.
По словам А. Балаевой, в этот сложный момент, требующий максимальной концентрации и эффективности ресурсов, нам необходимо проявить такую же слаженность и ответственность при распространении информации.
Она отметила, что были случаи, когда из-за фейковых сообщений о возникновении аварий и подтоплений, спасательные и аварийные бригады направлялись туда для выполнения работ, но лишь зря теряли время.
— Так, в ходе мониторинга информационного поля нами было выявлено 29 фактов распространения ложной и некорректной информации, которая в последующем получила опровержение со стороны уполномоченных органов.
Основная часть ложной информации была связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок.
Наиболее часто вбрасывалась недостоверная информация в отношении угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского значения, аварий на водохранилищах, электростанциях и других стратегических объектах, заражении питьевой воды, ложные сообщения о местах и порядке эвакуации, о сборах и выплатах денежных средств, — говорится в сообщении министра.
А. Балаева привела в пример размещенную в социальных сетях информацию о возможной аварийной остановке водоснабжения в г. Актобе и якобы открытии шлюза водохранилища, которая была опровергнута акиматом Актюбинской области.
Акиматом Костанайской области было предоставлено официальное опровержение сообщения об обрушении части моста через реку Аят в районе Б. Майлина, а также о подтоплении скотомогильников в регионе.
— Хочу подчеркнуть, что по данным фактам были организованы выезды аварийных служб и сотрудников ДЧС, но на местах данная информация не подтвердилась. Жизненно необходимая помощь не была получена в других местах и людьми, которые в ней остро нуждались.
Минздраву и другим госорганам приходится постоянно опровергать фейки об угрозе вспышек инфекционных заболеваний на затопленных территориях и якобы недостаточном контроле ситуации со стороны эпидемиологической службы, — поделилась министр.
По ее словам, серьезные риски несут и заведомо ложные сообщения о выплатах пострадавшим от паводков.
— В последние дни появились фейковые рассылки о якобы многомиллионных выплатах, обещанных Главой государства пострадавшим от паводков, и сборах денежных средств от имени Премьер-министра и членов Правительства. Не нужно верить такой информации.
Кроме того, мошенники начали использовать ситуацию с паводками, чтобы обмануть казахстанцев. Злоумышленники публикуют в сети интернет информацию под названием «Проверьте свой ИИН на наличие выплат», «Получите компенсацию до 3 миллионов тенге», «Скорее получите пособие от государства», чтобы впоследствии завладеть персональными данными и финансовыми средствами казахстанцев.
Для того чтобы эти объявления выглядели правдоподобно, преступники используют названия казахстанских банков и госорганов. К примеру, в Facebook, Instagram и Telegram часто публикуют сообщения якобы о выплатах Минтруда и соцзащиты совместно с различными банками.А также, о том, что Министерство финансов будто бы приняло новое постановление и тоже возмещает убытки. Чтобы ввести людей в заблуждение, мошенники под каждым постом размещают комментарии ботов со словами благодарности, — предупредила А. Балаева.
Она также добавила, что все указанные заведомо ложные сообщения были оперативно опровергнуты государственными органами и по всем фактам направлены уведомления в правоохранительные органы. По всем выявленным фактам нарушений материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия оперативно-розыскных и процессуальных мер.
— Призываю всех доверять только официальной и проверенной информации, перепроверяйте все сомнительные факты и не пересылайте сомнительные сообщения! Помните, что цель всех фейковых сообщений — посеять панику, разобщить народ, дезорганизовать слаженную работу государственных служб и волонтеров и заработать сомнительные деньги на беде простых людей.
Также благодарю представителей СМИ за объективное освещение противопаводковых и восстановительных мероприятий и призвать еще раз к публикации достоверной информации, — написала министр в заключение.