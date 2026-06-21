Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан — министр культуры и информации Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отца, подчеркнув особую роль мужчин в семье, обществе и воспитании детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

По словам Аиды Балаевой, данный праздник напоминает о высокой миссии мужчины в семье и казахстанском обществе.

— Испокон веков отцы воспитывали детей в духе справедливости, трудолюбия, уважения к старшим и верности своим традициям. Эти ценности, передаваемые из поколения в поколение, и сегодня остаются важной основой единства семьи и благополучия общества. Сегодня укрепление института семьи и развитие ответственного отцовства являются одним из приоритетов государственной политики, — сказала Аида Балаева.

Министр отметила, что особое значение семейных ценностей закреплено в Казахстане и на конституционном уровне.

— В новой Конституции Казахстана указано, что брак — это равный союз мужчины и женщины, а семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Это отражает стремление укреплять институт семьи как одну из важнейших основ общества. Не случайно свыше 90 процентов казахстанцев считают родительство одной из главных ценностей в жизни, а 85 процентов убеждены, что взаимопонимание между родителями и детьми — обязательное условие благополучной семьи, — сказала Балаева.

Также она добавила, что государством последовательно реализуются инициативы, направленные на поддержку семьи и родительства.

— Сегодня по всей стране действуют более 500 Советов отцов при школах. Развивается деятельность «Союза отцов». Ежегодно проводится свыше 7000 мероприятий с охватом более 600 тысяч человек, а проект «Академия родителей» помогает мамам и папам получать современные знания о воспитании детей. Сегодня казахстанский отец — это не только надежная опора семьи, но и активный участник воспитания детей. Именно внимание, доверие и совместно проведенное время формируют крепкую связь между поколениями и воспитывают достойных граждан нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и гордости за успехи ваших детей, — говорится в тексте поздравления.

Балаева отметила, что сильная семья, основанная на любви, уважении и взаимной поддержке — это основа сильного государства.

Традиционно в третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День отца. В преддверии праздника традиционно проводятся культурные и спортивные мероприятия, реализуются социальные проекты. Все чаще проходят встречи, направленные на популяризацию роли отцовства в воспитании подрастающего поколения. Аналитический обозреватель агентства Kazinform подробнее изучил роль отцов в казахстанских семьях.