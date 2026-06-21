День отца в Казахстане: как мужчины влияют на будущее своих детей

Традиционно в третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День отца. В преддверии праздника традиционно проводятся культурные и спортивные мероприятия, реализуются социальные проекты. Все чаще проходят встречи, направленные на популяризацию роли отцовства в воспитании подрастающего поколения. Аналитический обозреватель агентства Kazinform подробнее изучил роль отцов в казахстанских семьях.

Какими смыслами наделен День отца

В современной повестке Казахстана воспитание детей остается одной из самых актуальных социальных тем, волнующих общество. Занятость родителей, материальное положение семей и другая общественная статистика подсвечивают эту сферу. В результате многие дети растут без полноценного участия одного из родителей. Кроме того, немало родителей, занятых заработком, уделяют недостаточно внимания своим детям. Поэтому в 2023 году государство сделало шаг к укреплению института семьи, учредив День отца. Праздник стал популярен среди казахстанцев, вскоре о нем узнали по всей стране.

По словам председателя общественного объединения «Союз отцов» Максутбека Айтмаганбета, празднование Дня отца способствует повышению ответственности мужчин в семье.

— На родительские собрания в школах обычно приходят матери, а не отцы. Из-за этого ослабевает связь между отцом и ребенком. К сожалению, многие мужчины переложили вопросы воспитания детей на супруг. Однако ответственность за семью и воспитание детей должна быть общей. Если мы хотим укрепить институт отцовства, глава семьи должен глубоко осознавать свою ответственность и быть готовым нести ее, — отметил он.

Фото: из личного архива Максутбека Айтмаганбета

По мнению Максутбека Айтмаганбета, ответственность отцов во многом зависит от общественного сознания. Для его изменения необходимы комплексные идеологические и правовые меры. Именно поэтому государство закрепило на законодательном уровне нормы, касающиеся ответственности родителей, выплаты алиментов и противодействия бытовому насилию. Важным шагом стало и вынесение вопросов семьи и брака на конституционный уровень.

Что говорит общество?

Положительные изменения уже заметны. В последние годы отношение отцов к семейным ценностям и своей ответственности существенно изменилось. На этой неделе Казахстанский институт общественного развития представил результаты социологического исследования. Согласно опросу, 88,7% казахстанских отцов считают родительство своим главным жизненным приоритетом, а 57,2% называют его важнейшей ценностью.

Изменилось и понимание семьи среди мужчин. Так, 44,5% респондентов считают основным смыслом семьи продолжение рода. Еще 41,5% называют семью источником счастья и любви, а 37,3% связывают ее со смыслом жизни.

Данные также показывают, что мужчины все более ответственно подходят к созданию семьи. Например, 67,2% опрошенных поддерживают осознанное планирование рождения детей. Это свидетельствует о формировании культуры ответственного родительства.

Одним из главных препятствий для активного участия отцов в воспитании детей остается занятость. Более 60% мужчин признаются, что из-за работы не могут уделять семье столько времени, сколько хотелось бы.

Семейный психолог Ержан Мырзабаев считает, что День отца способствует развитию культуры ответственного родительства.

— Отмечая День отца, мы повышаем значимость этой роли в обществе и укрепляем чувство ответственности у мужчин. В СМИ и социальных сетях часто появляются негативные новости, связанные с мужчинами и отцами. Поэтому важно показывать и тех, кто приносит пользу обществу, ответственно относится к семье и достойно выполняет свои отцовские обязанности, — отметил психолог.

Фото: из личного архива Ержана Мырзабаева

Сегодня все чаще можно увидеть отцов, гуляющих с детьми, катающих коляски и активно участвующих в жизни ребенка. Социологи считают, что такая тенденция положительно влияет не только на роль мужчины в обществе, но и на будущее детей. Ребенок, который растет с вниманием отца, лучше понимает ценность семьи и раньше осознает значение ответственности.

Отцы помогают в уходе за детьми

Раньше основная ответственность за воспитание ребенка чаще всего возлагалась на мать, а роль отца ограничивалась материальным обеспечением семьи. Сегодня ситуация меняется. Современные отцы проводят больше времени с детьми и активно участвуют в их воспитании и развитии. Более того, растет число мужчин, которые вместо супруг уходят в декретный отпуск.

Одним из таких отцов является кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК Дидар Тебаев. Вместе с супругой он воспитывает двоих детей: дочь-школьницу и полуторагодовалого сына.

— Семья — это маленькое государство. Здесь важно поддерживать друг друга и совместно нести ответственность за воспитание детей. Я ушел в декретный отпуск, чтобы помочь супруге. Сначала было непросто, но со временем ко всему привыкаешь. Мы воспитываем будущего гражданина страны, поэтому в этом нет ничего постыдного. Думаю, со временем таких отцов станет больше. Это требование времени, — говорит он.

По его словам, роль отца не должна ограничиваться только материальным обеспечением семьи, особенно в первые годы жизни ребенка, когда забота и внимание родителей особенно важны.

— Сегодня дети становятся зависимыми от гаджетов. Поэтому я стараюсь больше времени проводить с сыном, играть с ним, участвовать в развивающих занятиях. Декретный отпуск многому меня научил. Самое главное — я глубже понял значение отца в жизни ребенка. Сейчас число разводов растет, а семья должна оставаться местом доверия, защиты и взаимопонимания, — отметил Дидар Тебаев.

Фото: из личного архива Дидара Тебаева

Он также подчеркнул, что укрепление семейных ценностей занимает важное место в государственной политике. По его мнению, усиление норм по защите семьи и прав ребенка в Конституции является тому подтверждением.

В качестве примера он привел недавнее одобрение Сенатом поправок в Трудовой кодекс, согласно которым период ухода неработающего отца за ребенком предлагается учитывать при назначении пенсионных выплат как трудовой стаж.

Государственная политика

Сегодня в семейной и гендерной политике государства происходят позитивные изменения. Особое внимание уделяется укреплению роли отца как важного участника воспитания детей и сохранения семейных ценностей.

Так, в Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года развитие института отцовства определено одним из приоритетов. Планируется ежегодно проводить более 7 тысяч мероприятий с участием свыше 600 тысяч человек. Это свидетельствует о стремлении государства активнее вовлекать мужчин в воспитание детей.

Кроме того, в школах работают более 500 советов отцов, а при детских садах созданы специальные клубы для пап. Эти структуры помогают укреплять взаимодействие между семьями и образовательными учреждениями, а также повышают ответственность родителей.

Большую работу в этом направлении проводят и неправительственные организации. Одной из них является республиканское общественное объединение «Союз отцов», которое выступило инициатором введения Дня отца.

Организация продолжает реализовывать проекты, направленные на укрепление роли отца в обществе. Среди них — футбольная лига отцов «Аламан», «Неделя отцов», проекты «Особенные отцы особенных детей» и «Поддержка одиноких отцов». Также растет число участников тренингов «Осознанный отец», соревнований «Бала Толағай» и семинаров по профилактике насилия в Центральной Азии.

Подводя итог, можно отметить, что казахстанские отцы все активнее участвуют в воспитании детей, сохранении семейных ценностей и формировании достойного будущего поколения. Эта тенденция оказывает положительное влияние как на развитие общества, так и на гармоничное становление подрастающего поколения.