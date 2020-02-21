Аида Балаева об обращениях в Общественную приемную: право на обращение гарантировано законом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как работает Приемная граждан Администрации Президента рассказала помощник Президента Республики Казахстан, заведующая Отделом по контролю за рассмотрением обращений Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа приёмной граждан или фронт-офиса Администрации Президента является важнейшим инструментом обратной связи с населением.

Говоря о работе фронт-офиса, помощник Президента проинформировала, что за 5 месяцев 2019 года на приемах граждан с ее участием, включая выездные, побывало более 1200 человек.

На прием в Нур-Султан приезжают люди с разных регионов страны и с каждым из них проводится индивидуальная работа, ведутся разъяснения и консультации.

К примеру, на прием приехала группа граждан из Шымкента, чтобы разобраться по земельному вопросу, связанному с наложениями земельных участков.

Внимательно изучив доводы заявителей помощником Президента было принято решение сделать отдельное совещание по поднимаемой проблеме уже с представителями профильных госорганов.

По словам Аиды Балаевой, оперативные совещания и рабочие группы помогают предметно разобраться в сложных вопросах и определить алгоритм действий по их решению, н о бывают случаи, когда помочь заявителю просто невозможно.

«Кто-то приходит в отчаянии, думая, что Администрация Президента может решить практически любые вопросы. Например, нередко граждане приходят и говорят, что их очередь на жилье не двигается, и считают, что кто-то незаконно находится в очереди.

Здесь нужно понимать, что есть четкие правила, определяющие категории граждан, находящихся в тех или иных очередях. Соответственно, все квартиры выдаются согласно очереди. И только из-за того, что гражданин пришел в Администрацию Президента, мы не можем нарушать права других людей и «продвинуть» его в очереди в порядке исключения.

Соответственно, мы гражданам всё это разъясняем. Подобную разъяснительную работу важно активно проводить и на местном уровне.

Тем более, что государством предлагаются различные варианты приобретения льготного жилья через целевые программы», – подчеркнула заведующая Отделом по контролю за рассмотрением обращений.

Еще одной распространенной категорией обращений, по словам Аиды Балаевой, являются жалобы на судебные решения.

«Приходится разъяснять гражданам, что судебная власть – это независимая ветвь власти. Поэтому Администрация Президента и даже Глава государства не могут вмешиваться в судебные дела», – отметила А. Балаева.

Аида Балаева также отметила, положительные изменения в работе с обращениями и организацией приемов граждан на уровне центральных государственных и местных исполнительных органов.

«Мы ведем системную работу по мониторингу качества ответов государственных органов, чтобы люди в каждом случае получали обоснованный ответ. В последние полгода мы видим, что все центральные и местные государственные органы активизировали свою работу в данном направлении. Начали проходить более качественные приемы граждан, положительно решаться многие системные вопросы», – добавила А. Балаева.

Также она рассказала об автоматизации услуг в рамках внедрения системы «Е-обращения», которая позволит оптимизировать систему маршрутизации поступающих запросов в государственные органы.

«Новая система позволит создать единую базу обращений, чтобы исполнитель мог видеть все ответы госорганов. В качестве элемента обратной связи с населением предполагается формирование рейтинга государственных органов итогам оценки населением полученных ответов», – отметила А.Балаева.

Модуль информационной системы «Е-обращения» разработан и будет апробирован до конца первого полугодия 2020 года в условиях Нур-Султана.

В случае успешного прохождения теста по всем уровням, мы будем работать над интеграцией всех государственных органов.

«Полагаю, что до первого полугодия 2021 года система должна будет в полной мере заработать», – заключила Аида Балаева.

Отметим, во фронт-офисе Администрации Президента личный прием граждан осуществляется согласно графику.