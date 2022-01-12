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    18:46, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Аида Балаева назначена заместителем руководителя Администрации Президента

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Аида Балаева назначена заместителем Руководителя Администрации Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Назначить Балаеву Аиду Галымовну заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в документе .

    Аида Балаева занимала должность министра информации и общественного развития.

    Напомним, на этом посту ее сменил Аскар Умаров, ранее занимавший пост заместителя главы МИОР РК.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Назначения МИОР
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