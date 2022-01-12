18:46, 11 Январь 2022 | GMT +6
Аида Балаева назначена заместителем руководителя Администрации Президента
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Аида Балаева назначена заместителем Руководителя Администрации Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
«Назначить Балаеву Аиду Галымовну заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в документе .
Аида Балаева занимала должность министра информации и общественного развития.
Напомним, на этом посту ее сменил Аскар Умаров, ранее занимавший пост заместителя главы МИОР РК.