НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Аида Балаева назначена заместителем Руководителя Администрации Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Назначить Балаеву Аиду Галымовну заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в документе .

Аида Балаева занимала должность министра информации и общественного развития.

Напомним, на этом посту ее сменил Аскар Умаров, ранее занимавший пост заместителя главы МИОР РК.