Аида Балаева назначена министром культуры и информации РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Балаева Аида Галымовна назначена Министром культуры и информации Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Ранее сегодня на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Мажилиса согласована кандидатура Балаевой Аиды Галымовны для назначения на должность министра культуры и информации Республики Казахстан.

Балаева Аида Галымовна, 04.07.1974, уроженка Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Алматинский государственный университет имени Абая (2000), учитель русского языка и литературы; Казахский национальный аграрный университет (2007), юрист.

Трудовой стаж:

Ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняющая обязанности начальника управления информации по городу Алматы (1999-2004);

Первый заместитель директора Департамента внутренней политики города Алматы (2004-2006);

Директор Департамента внутренней политики города Алматы (2006-2008);

Директор Департамента, начальником Управления внутренней политики города Астаны (2008-2010);

Заместитель Акима города Астаны (02.2010-12.2014);4

Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (30.12.2014-07.2019);

Помощник Президента Республики Казахстан - заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан (22.07.2019-04.05.2020);

Министр информации и общественного развития Республики Казахстан (04.05.2020, переназначена с 18.01.2021-11.01.2022);

Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (11.01.2022-01.09.2023)