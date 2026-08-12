Аида Балаева наградила победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары»

В Астане отметили Международный день молодежи. В рамках торжественной церемонии состоялось награждение победителей конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В столицу прибыли авторы 30 лучших проектов в сфере бизнеса, науки, культуры, медиа, информационных технологий и волонтерства со всех уголков страны. Каждому на реализацию своей идеи вручили сертификат на грант в размере 3 млн тенге.

Обращение Главы государства по случаю Международного дня молодежи зачитала заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева. В поздравительном обращении Президент отметил, что сегодня во всех сферах жизни нашей страны проводятся фундаментальные реформы.



Новая Конституция, единодушно поддержанная нашим народом на общенациональном референдуме, придала новый импульс масштабным преобразованиям и открыла путь к дальнейшему развитию и процветанию Казахстана.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Политика поддержки молодежи всегда будет оставаться одним из ключевых приоритетов нашего государства. Сегодня во всех регионах республики строятся новые школы, спортивные объекты и центры развития. Реализуются масштабные проекты, оказывается всесторонняя поддержка талантливой молодежи. Ярким подтверждением этому является грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», который будет вручен сегодня. Конкурс, призванный выявить лучших из лучших, объединил прогрессивных, патриотичных, образованных и трудолюбивых молодых граждан, — говорится в поздравительном обращении Президента РК.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Внимание Главы государства к молодежи выражается не только в специальных программах и мерах поддержки. Главное — в том, какую страну мы сегодня создаем для тех, кому предстоит жить, работать и принимать решения завтра. Стратегический курс Президента формирует не временную повестку, а долгосрочную архитектуру будущего Казахстана. На новом этапе развития нашей страны на молодежь возлагаются большие надежды. Ведь молодое поколение, стремящееся к знаниям, открытое новым идеям и ответственно относящееся к своему делу, — важнейший капитал государства. Глава государства рассматривает вопросы молодежи не как отдельное направление, а как ориентир всей государственной политики, обращенной в будущее. Конечная цель инициированных Президентом политических, экономических и общественных преобразований — создать условия для того, чтобы следующее поколение жило в сильной, безопасной и справедливой стране, — сказала вице-премьер.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Кроме того, Аида Балаева отметила, что за последние пять лет в Казахстане было трудоустроено около 1,5 млн. молодых людей. 192 тысячи молодых граждан освоили основы предпринимательства, около 23 тысяч получили государственные гранты на открытие собственного дела.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В рамках программ «Наурыз», «Отау» и региональных ипотечных программ около 13 тысяч молодых граждан получили возможность приобрести собственное жилье.

Отметим, в 2026 году на конкурс «Тәуелсіздік ұрпақтары» было подано более 2200 заявок, из которых к рассмотрению были допущены 1745, в том числе 663 по направлению «Бизнес», 383 — «Информационные технологии», 218 — «Наука», 174 — «Культура», 158 — «Медиа» и 149 — «Волонтерство».

Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» был учрежден по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в 2021 году в целях поддержки талантливой молодежи. За весь период реализации гранта его обладателями стали 153 молодых казахстанца.

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