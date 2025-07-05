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    16:56, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Аида Абикеева встретится с олимпийской чемпионкой Бусеназ Сюрменели

    Один из самых интригующих поединков Кубка мира по боксу состоится сегодня в Астане в рамках вечерней сессии. Чемпионка мира 2025 года, казахстанка Аида Абикеева сразится с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Бусеназ Сюрменели из Турции, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Аида Абикеева встретится с олимпийской чемпионкой Бусеназ Сюрменели
    Фото: t.me/kfbmedia

    Бой станет третьим в программе вечерней сессии, которая начнётся в 19:00 по времени Астаны во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Противостояние в весовой категории 65 кг обещает быть бескомпромиссным и зрелищным.

    Аида Абикеева демонстрирует уверенное выступление на турнире World Boxing Cup Astana 2025: в четвертьфинале она одержала победу над представительницей Кореи. 

    Турчанка Бусеназ Сюрменели — одна из самых титулованных боксёрок современности, известная своей агрессивной манерой ведения боя. Её дуэль с казахстанской чемпионкой станет одним из центральных событий вечера.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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