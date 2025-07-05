Аида Абикеева встретится с олимпийской чемпионкой Бусеназ Сюрменели

Бой станет третьим в программе вечерней сессии, которая начнётся в 19:00 по времени Астаны во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Противостояние в весовой категории 65 кг обещает быть бескомпромиссным и зрелищным.

Аида Абикеева демонстрирует уверенное выступление на турнире World Boxing Cup Astana 2025: в четвертьфинале она одержала победу над представительницей Кореи.

Турчанка Бусеназ Сюрменели — одна из самых титулованных боксёрок современности, известная своей агрессивной манерой ведения боя. Её дуэль с казахстанской чемпионкой станет одним из центральных событий вечера.