Аида Абикеева встретится с олимпийской чемпионкой Бусеназ Сюрменели
Один из самых интригующих поединков Кубка мира по боксу состоится сегодня в Астане в рамках вечерней сессии. Чемпионка мира 2025 года, казахстанка Аида Абикеева сразится с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Бусеназ Сюрменели из Турции, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Бой станет третьим в программе вечерней сессии, которая начнётся в 19:00 по времени Астаны во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Противостояние в весовой категории 65 кг обещает быть бескомпромиссным и зрелищным.
Аида Абикеева демонстрирует уверенное выступление на турнире World Boxing Cup Astana 2025: в четвертьфинале она одержала победу над представительницей Кореи.
Турчанка Бусеназ Сюрменели — одна из самых титулованных боксёрок современности, известная своей агрессивной манерой ведения боя. Её дуэль с казахстанской чемпионкой станет одним из центральных событий вечера.