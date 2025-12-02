Ахылбек Куришбаев высказался о судьбе прежней Академии наук

В ходе беседы ведущий поинтересовался, насколько уместно, чтобы в стране работали сразу две академии наук, и какая судьба ждет «прежнюю» академию, которую возглавлял Мурат Журынов.

— Был и такой период. Но сейчас есть Академия, созданная при Президенте, обладающая государственным статусом. В связи с этим, принят специальный закон о науке и технологической политике. В этом законе конкретно прописаны функции академии. Академия работает согласно этому функционалу. Согласно этому закону, были проведены открытые выборы, избраны академики, имеющие международные патенты, внесшие вклад в производство, по 17 направлениям Академии через четырехэтапный конкурс, — сказал он.

Ахылбек Куришбаев напомнил, что прежняя академия последние 20 лет работала в качестве общественной организации.

— До 2003 года они были государственной академией, затем стали общественной академией. Хотя ее частично финансировало государство, она рассматривалась лишь как общественная организация. В действительности, академия должна работать. В связи с закрытием общественной организации, в этом году ее 150 членов были приняты к нам в качестве почетных академиков. То есть, прежние академики считаются почетными академиками. А 17 академиков с полным членством работают под нашим влиянием. Почетный академик — это звание. Поскольку они ученые, то работают в отделениях, как академики. Но членами общего собрания будут избранные 17 академиков. Соответствующие решения будут принимать они. Почетные академики будут участвовать в другой работе, вносить свои предложения. Будем работать совместно, — сказал президент Академии.

Напомним, 27 марта этого года было официально объявлено о роспуске республиканского общественного объединения «Национальная академия наук Республики Казахстан».