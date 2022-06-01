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Агрозона появится в одном из районов Атырауской области
1 Июня 2022 22:04

Агрозона появится в одном из районов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Индерском районе Атырауской области появится агрозона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций аким Индерского района Салауат Утегулов, в окрестностях села Коктогай в качестве пилотного проекта создается специальная зона, где крестьяне смогут получить земельные участки до 20 га.

«К настоящему времени получен госакт земельного участка всей агрозоны. На конкурсной основе определен подрядчик для строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Сейчас выигравшая конкурс организация готовит проектно-сметную документацию. После того, как будут готовы документы, в 2023 году приступим к прокладке инфраструктуры. В агрозоне будут созданы пункт убоя скота, откормочная площадка, тепличный комплекс, что позволит круглогодично обеспечивать жителей района качественной сельхозпродукцией по доступной цене. Работу получат десятки местных жителей», - сообщил Салауат Утегулов.

По его словам, в районе в 2022-2026 годах планируется реализация 10 проектов общей стоимостью 18 млрд 980 млн тенге. Это даст возможность обеспечить постоянной работой 683 человека.


Автор:
Корреспондент
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