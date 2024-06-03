В курорт-отеле «Discovery Borovoe» в Бурабайском районе Акмолинской области министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев провел встречу с бизнес-сообществом региона. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

На встрече обсудили подготовленность к летнему туристическому сезону.

Напомним, в этом году по итогам опубликованного рейтинга Всемирного экономического форума по путешествиям и развитию туризма Казахстан занял 52-е место среди 119 стран. При этом наша страна заметно улучшила свои позиции, опередив соседей из Центральной Азии.

— В результате профинансированных проектов мы в очередной раз убеждаемся, что движемся в правильном направлении. Уверены, что эти меры будут способствовать дальнейшему росту и процветанию региона, — сказал министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев. — Важным направлением также является развитие агротуризма, который способен стать реальным инструментом обеспечения занятости сельского населения.

Фото: Минтуризма и спорта РК

Кроме того, министр туризма и спорта отметил, что перспективным направлением развития туризма является Акмолинская область как центр лечебно-оздоровительного, рекреационного и природно-ландшафтного туризма. Особенно важно поддерживать безопасность туристов.