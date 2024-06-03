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    14:56, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Агротуризм способен стать реальным инструментом обеспечения занятости населения — Ермек Маржикпаев

    агротуризм
    Фото: .freepik

    В курорт-отеле «Discovery Borovoe» в Бурабайском районе Акмолинской области министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев провел встречу с бизнес-сообществом региона. Об этом передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

    На встрече обсудили подготовленность к летнему туристическому сезону.

    Напомним, в этом году по итогам опубликованного рейтинга Всемирного экономического форума по путешествиям и развитию туризма Казахстан занял 52-е место среди 119 стран. При этом наша страна заметно улучшила свои позиции, опередив соседей из Центральной Азии.

    — В результате профинансированных проектов мы в очередной раз убеждаемся, что движемся в правильном направлении. Уверены, что эти меры будут способствовать дальнейшему росту и процветанию региона, — сказал министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев. — Важным направлением также является развитие агротуризма, который способен стать реальным инструментом обеспечения занятости сельского населения.

    Агротуризм способен стать реальным инструментом обеспечения занятости населения — Ермек Маржикпаев
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Кроме того, министр туризма и спорта отметил, что перспективным направлением развития туризма является Акмолинская область как центр лечебно-оздоровительного, рекреационного и природно-ландшафтного туризма. Особенно важно поддерживать безопасность туристов.

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Регионы Казахстана Регионы Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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