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    17:10, 21 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан занял 52 место в мировом списке туристических направлений

    кемпинг БАО
    Фото: акимат Алматы

    Казахстан занял 52 место в списке туристических направлений в отчете о развитии путешествий и туризма, опубликованный Всемирным экономическим форумом во вторник, передает агентство Kazinform.

    Самые высокие оценки Казахстан получил ко категориям: здравоохранение и гигиена, стоимость, и социально экономическое воздействие туризма и путешествий.

    Казахстан стал страной с самым высоким рейтингом в Центральной Азии.

    Узбекистан занял 78 место, при этом в отчете отмечается, что страна показала наибольший рост показателей с 2019 по 2024 год.

    США возглавили список, на втором месте оказалась Испания, на третьем – Япония.

    В рейтинге, который оценивал 119 стран и регионов, Франция заняла четвертое место, за ней следует Австралия, занявшая пятое место.

    Теги:
    Туризм Рейтинг Мировые новости Путешествия Центральная Азия
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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