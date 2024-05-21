Казахстан занял 52 место в мировом списке туристических направлений

Казахстан занял 52 место в списке туристических направлений в отчете о развитии путешествий и туризма, опубликованный Всемирным экономическим форумом во вторник, передает агентство Kazinform.

Самые высокие оценки Казахстан получил ко категориям: здравоохранение и гигиена, стоимость, и социально экономическое воздействие туризма и путешествий.

Казахстан стал страной с самым высоким рейтингом в Центральной Азии.

Узбекистан занял 78 место, при этом в отчете отмечается, что страна показала наибольший рост показателей с 2019 по 2024 год.

США возглавили список, на втором месте оказалась Испания, на третьем – Япония.

В рейтинге, который оценивал 119 стран и регионов, Франция заняла четвертое место, за ней следует Австралия, занявшая пятое место.