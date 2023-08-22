Агропромышленный комплекс Казахстана: куда и сколько инвестировано средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–июнь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства достигли 432,7 млрд тг — на 26,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Реальный рост физического объёма с учётом инфляции составил 22,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Большая часть инвестиций пришлась на растениеводство и животноводство, охоту и предоставление услуг в этих областях: 426 млрд тг, плюс 25,4% за год. Инвестиции в рыболовство и аквакультуру выросли в 2,2 раза за год, составив, однако, лишь 6,4 млрд тг, вложения в лесоводство и лесозаготовки — в 2,7 раза, до всего 256,6 млн тг.

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в секторе пришёлся на Северо-Казахстанскую область: 86,4 млрд тг — на 12,2% больше в деньгах, чем годом ранее.

В тройке регионов-лидеров также оказались Павлодарская (62,7 млрд тг, плюс 25,7% за год) и Костанайская (48,7 млрд тг, плюс 32,9%) области. Далее идут Акмолинская (41,8 млрд тг) и Туркестанская (41,3 млрд тг) области.