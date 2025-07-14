Агрономы в пятом поколении живут в одном из сел Костанайской области

Здесь на родной земле они не просто работают, а продолжают семейное дело, передавая любовь к сельскому труду детям и сохраняя верность традициям, несмотря на перемены времени.

Карасуский район Костанайской области. Здесь среди просторных полей и чистого воздуха живёт семья Данияровых. Нам удалось побеседовать с главой семейства — Тимуром Данияровым, его супругой Алиной и их двумя сыновьями — Искандером и Тельманом.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Династия, рожденная на земле

— Если говорить о нашей семье, то мы — настоящая аграрная династия. Агрономы уже в пятом поколении. Началось все с моего прапрадеда по бабушкиной линии. Он родом из одной деревни в России, и однажды просто ушел пешком в Курган, чтобы учиться. Поступил в сельхоз академию имени Мальцева — тогда это был очень престижный вуз. По окончании академии он приехал в Казахстан и начал работать агрономом. Потом ушел по партийной линии, но никогда не оставлял связи с землей, — рассказывает Тимур Данияров.

После его сын, а потом и отец Тимура продолжили дело. Последний начинал с 200 гектаров в 1997 году после развала Союза. Сейчас это уже полноценное хозяйство. Сам Тимур Данияров тоже окончил Курганскую академию, как дед, и вернулся сюда, в Карасу.

Фото: личный архив семьи Данияровых

Академия стала не только вкладом в знания, но и помогла в создании семьи: здесь произошла встреча будущих супругов.

— Мы познакомились в 2007 году. Я только поступила на агронома, Тимур уже учился на курс старше. Сначала просто виделись в коридорах, потом — общие лабораторные, работа в поле, выезды. Сначала была учеба, потом симпатия, потом семья, — вспоминает Алина.

Самое интересное, что такие знакомства уже как семейная традиция. Его дед познакомился с бабушкой в Кургане, отец тоже женился на девушке из той же деревни, что и бабушка. В семье воспитываются два сына — Тельман и Искандер.

Про национальность, традиции и Новый год

Семья Данияровых — это небольшая Ассамблея под одной крышей.

— Мы, наверное, квинтэссенция казахстанской многонациональности. Казахи, русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры — все перемешано. Поэтому и празднуем все: Наурыз, Новый год, Рождество. Традиции у всех разные, но у нас они уживаются. Главное — уважение, тепло в доме и любовь к людям, — говорит Тимур.

Фото: личный архив семьи Данияровых

У семьи есть общее хобби — это фанатская любовь к хоккейному клубу «Трактор» и выезд на природу. Сыновья ходят на секции: футбол, джиу-джитсу. Тимур сам в прошлом борец, но детей в вольную борьбу не отдал — из-за травм, которые сам получил. На вопрос, готова ли семья переехать в город окончательно, все утвердительно заявляют что нет.

— В город — ни ногой! Даже на праздники, когда приходится туда ехать, через пару часов чувствую себя не в своей тарелке. Здесь у нас простор, возможности, свобода. Единственное исключение — если бы любимый хоккейный клуб переехал в Карасу, тогда были бы довольны все сто, — смеется Тимур Данияров.

Не просто профессия — судьба

— У нас никогда не стоял вопрос: «Кем быть?». С малых лет все было очевидно. С отцом я проводил часы в поле, он мне все объяснял. Помню, как говорил: «Если дождей в июле не будет — не жди хлеба». Это были не просто разговоры — это был опыт, передаваемый из поколения в поколение. У кого-то навык торговать или строить дома, наше же преимущество заключается в земле — мы умеем выращивать. И делаем это с душой, — говорит Тимур.

Особенно ярко это выделяется при наличии современных гаджетов и технологий.

— Сейчас агроном — это не просто человек с мешком семян. Современные технологии перевернули сельское хозяйство. Есть разные подходы: традиционная обработка, no-till (безотвальная технология), смешанные методы. Нужно дорогостоящее оборудование, понимание процессов, опыт. Но, кто стремится к результату — не жалеет на это ни денег, ни сил. Мы выращиваем пшеницу, чечевицу, лён, ячмень, подсолнух. Стратегия — диверсификация, чтобы не зависеть от одной культуры, — говорит агроном.

Помогает здесь и GPS-навигация, спутниковый мониторинг, контроль урожайности. Молодые агрономы — не просто работники поля, а уже менеджеры, аналитики, технологи.

Дети и продолжение рода

История семьи Данияровых — это про связь поколений, любовь к родному месту, уважение к труду и тихое семейное счастье, в котором и есть настоящая сила.

— Конечно, хочется, чтобы дети продолжили дело. Потому что хозяйство — это не просто работа. Это вложения, техника, земля, годы. Один хороший трактор сейчас стоит 80 миллионов тенге. У нас около 4000 гектаров земли — нужны минимум 5 тягачей, комбайны, техника. Все это делается ради будущего. Конечно, не будем заставлять, но очень хочется, чтобы они продолжили. Пока Тельман и Искандер вроде бы хотят стать агрономами. Но все покажет время, — говорит Тимур.

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