Агрохимия играет ключевую роль в развитии современного сельского хозяйства - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе завершил свою работу VIII Агрохимический форум Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, крупнейший в Казахстане проект, объединяющий сельхозтоваропроизводителей с отечественными заводами-производителями минеральных удобрений, представителями Минсельхоза РК и сельхозформированиями стран СНГ, инициирован флагманом отечественной химии ТОО «Казфосфат» а также производителями минеральных удобрений АО МХК «ЕвроХим» и АО «КазАзот».

В ходе форума представители науки, фермерских союзов, химических компаний делятся информацией о широком спектре современных минеральных удобрений, их качествах и применении в сельском хозяйстве.

Число участников ежегодно растет. В этом году форум собрал более 500 представителей России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Литвы.

В работе форума, проходившего в бизнес-центре «Arai plaza», принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

«75 процентов запасов полезных ископаемых для химической отрасли сосредоточены в Жамбылской области, 30 процентов экспорта промышленной продукции приходится на заводы ТОО «Казфосфат». Агрохимия играет ключевую роль в развитии современного сельского хозяйства, надеюсь, что форум придаст импульс развитию аграрно-промышленного комплекса страны», - обратился к делегатам Бердибек Сапарбаев.

По словам генерального директора ТОО «Казфосфат» Мукаша Искандирова, главная цель - повышение с помощью агрохимической отрасли плодородия почвы, урожайности и рентабельности сельскохозяйственного производства, увеличение внутреннего потребления агрохимической продукции в АПК.

«Стремительно изменяющийся мир заставляет изменить традиционный подход к вопросам использования земель, выращивания сельхозкультур, животноводства. Человечеству давно известно, что внесение удобрений в землю и защита растений от болезней приводят к увеличению урожайности, а улучшение качества кормов улучшает качество мясомолочной и другой фермерской продукции», - отметил в своем выступлении Мукаш Искандиров.

Председатель правления ассоциации «Казахстанский деловой совет АПК» Арман Евниев подробно рассказал о стратегической инициативе «Агроиндустриальный Казахстан 2030», главная цель которой – доведение до 2030 года производительности АПК до уровня 30 стран с наилучшими показателями.

Глава жамбылского региона поддержал озвученную Арманом Евниевым идею создания региональных кластеров: «В нашей области более 18 тысяч крестьянских хозяйств, имеющих по 5 - 10 гектаров. У них нет оборотных средств, возможности закупать технику, качественные семена и удобрения. Мы будем работать над их укрупнением, созданием кооперативов, - акцентировал Бердибек Сапарбаев.

Глава жамбылского крестьянского хозяйства Хамитулла Байназаров поднял проблему увеличения размеров субсидий на приобретение минеральных удобрений для выращивания сахарной свеклы, семян, получения их не осенью, а перед весенним севом.

Участники обсудили вопросы современного состояния агрохимической отрасли в Казахстане, а также почвенного плодородия, биржевого рынка энергоресурсов, агрохимической промышленности как факторов социальной стабильности и промышленного развития Центральной Азии. Впервые были представлены разработки семеноводов стран СНГ, прибывших со своими образцами и рекомендациями.

Агрохимический форум Азии уже в восьмой раз проходит в Жамбылской области, центре развития химической индустрии страны, в регионе, располагающем одним из самых больших в мире фосфоритовым бассейном. Это ежегодная площадка для коммуникаций сельхозтоваропроизводителей, агрохимиков, специалистов в области питания растений, представителей профильных министерств, ученых, научных консультантов, владельцев бизнеса, ТОП-менеджеров аграрного и химического секторов, инвесторов и консультантов.



