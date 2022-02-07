Агроформирование, акимат и сельчане подписал меморандум в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о поездке в село Полтавку Аккайынского района, где прошла встреча руководителя агроформирования с жителями населенного пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что ТОО «Полтавское» подготовило доклад о проделанной работе и планах на 2022-й год. Сельчане внесли свои предложения по улучшению быта на селе.

«Развитие наших сел – совместная задача государства и аграриев. Призываю жителей сел активно участвовать в данном процессе. Действенной площадкой должны стать итоговые собрания аграриев перед жителями сел, где будут обсуждаться результаты работы за год и планы по развитию сел. Проблемы нужно решать коллективно. Поэтому, между ТОО, акиматом сельского округа и жителями подписан меморандум, где прописаны обязательства сторон», - написал К. Аксакалов.

Агроформирование обязуется своевременно выплачивать дивиденды не ниже 5% от полученного чистого дохода по итогам уборки, активно участвовать в развитии села, содержании дорог и водоразводящих сетей, подвести воду в дома с 50% скидкой, оказывать материальную помощь социально-уязвимым слоям населения. Указано в меморандуме выделение благотворительных грантов на обучение с последующим трудоустройством жителей сел, создание и сохранение рабочих мест и строительство домов для работников ТОО, создание комфортных условий для жизни в селе в сфере образования и здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение сельчан кормами по себестоимости, санитарное содержание сел и озеленение, обеспечение культурного досуга молодежи и предоставление льготных кредитов для молодежи.

«Государство направляет большие средства на обновление сел. Должна быть и высокая социальная ответственность руководителей хозяйств перед жителями. Ведь решение насущных вопросов напрямую влияет на производительность труда, социальное самочувствие и благополучие сельчан. Через год после подписания меморандума руководитель ТОО должен собрать жителей на собрание и отчитаться о проделанной работе и рассказать о планах. Только заинтересованность всех сторон позволит нам развивать сельские территории. Такие итоговые встречи должны пройти во всех сельхозформированиях», - написал К.Аксакалов.

Напомним, несколько дней назад на коллегии управления сельского хозяйства и земельных отношений глава региона предлагал усилить социальную ответственность агроформирований. Одной из действенных мер К. Аксакалов называл, в частности, проведение собраний по утверждению годовой отчетности.