15 Июля 2022 14:55

Агробанк предлагают создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная палата предпринимателей «Атамекен» предложила создать Агробанк в Казахстане. По словам главы комитета агропромышленного комплекса президиума палаты Жигули Дайрабаева, нужно избавиться от излишней бюрократии и документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы предложили создать Агробанк. В этом случае около 300 тыс. фермеров будут знать, куда обращаться. Будем настаивать и требовать, чтобы реализовать инициативу. Не должно быть преград для тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством. Чтобы получить средства, нужно собрать 35 документов. Как рядовому фермеру их собрать? Необходимо создать условия тем, кто хочет работать. Первым делом следует решить вопрос продовольственной безопасности. В первую очередь, нужно решить вопрос с финансированием»,- сказал на пресс-конференции Жигули Дайрабаев.

По словам спикера, подобный Агробанк есть в России. Если инициативу одобрят, то планируется использовать опыт зарубежных стран для открытия Агробанка.

В пресс-службе НПП «Атамекен» также отметили, что для фермеров разрабатываются специализированные отраслевые программы, которые будут включать весь комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки в рамках продовольственной безопасности.

Вчера на расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить механизм льготного кредитования приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП.