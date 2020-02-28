Аграрный телеканал предлагают создать в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный телеканал для аграриев предложил создать депутат Сената Парламента РК Дуйсенгазы Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его мнению, главная проблема развития сельских населенных пунктов - отсутствие информации.
«Сельские труженики должны быть информированы о передовых технологиях, мерах государственной поддержки, изменениях в законодательстве, рыночном маркетинге», - сказал Дуйсенгазы Мусин, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития АПК
Сенатор отметил, что отрасль необходимо пропагандировать.
«Поэтому важную роль играют показы, пропагандирующие науку, передовой опыт, образ трудового человека. В этой связи считаем необходимым создать специализированный аграрный телеканал», - предложил сенатор.
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