Аграрный телеканал предлагают создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированный телеканал для аграриев предложил создать депутат Сената Парламента РК Дуйсенгазы Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, главная проблема развития сельских населенных пунктов - отсутствие информации.

«Сельские труженики должны быть информированы о передовых технологиях, мерах государственной поддержки, изменениях в законодательстве, рыночном маркетинге», - сказал Дуйсенгазы Мусин, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития АПК

Сенатор отметил, что отрасль необходимо пропагандировать.

«Поэтому важную роль играют показы, пропагандирующие науку, передовой опыт, образ трудового человека. В этой связи считаем необходимым создать специализированный аграрный телеканал», - предложил сенатор.