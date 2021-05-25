Аграрная кредитная корпорация развивает инвестиционные проекты

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семей Восточно-Казахстанской области состоялось открытие современного маслоэкстракционного завода ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP», передает МИА «Казинформ».

Завод специализируется на производстве подсолнечного масла и высокопротеинового гранулированного шрота. В производственном цикле реализован комплексный подход по обеспечению выпуска продукции. В числе конкурентных преимуществ предприятия - современное оборудование, отвечающее высоким стандартам качества, сырье и сбыт готовой продукции и, главное, квалифицированный персонал, способный обеспечить работу компании на высоком уровне. Проект при запуске на полную мощность даст региону до 300 рабочих мест.

Благодаря финансированию в размере 5,9 млрд тенге по программе «Агробизнес» АО «Аграрная кредитная корпорация» компания приобрела оборудование маслоэкстракционного завода.

«В скором будущем готовая продукция семейского маслозавода будет экспортироваться в Китай, Узбекистан, Таджикистан, Индию, Пакистан, Афганистан, Турцию. Производственная мощность – 1000 тонн в сутки по семенам подсолнечника или 800 тонн по семенам рапса или льна», - говорит заместитель директора Алтынбек Нуратулы.

Сырьем завод полностью обеспечивают местные аграрии. В Восточном Казахстане на сегодняшний день производятся 650-700 тысяч тонн подсолнуха в год. В перспективе регион увеличит этот показатель до 1 млн. тонн. Появление экспортоориентированного предприятия даст дополнительный импульс развитию региона и местных товаропроизводителей.

В результате переработки масличных культур рынок получает не только масло, но и шрот и жмых, которые идут на корм в птицефабрики, откормочные площадки и свинофермы, рыбные хозяйства. Предприятия маслопереработки входят в ряд приоритетных направлений льготного финансирования Аграрной кредитной корпорации.

«За три года корпорацией было профинансировано 17 проектов на общую сумму 17,6 млрд тенге. Из них 4 расположены в Восточном Казахстане. Такие проекты позволяют не только развивать отрасль, но и социальную среду на селе, - отметил председатель правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Айболат Абенов. - В целом, инвестиционные проекты дали более 10 тысяч новых рабочих мест».

Для справки: АО «Аграрная кредитная корпорация» реализует государственную политику по формированию доступной системы кредитования, стимулирующей развитие конкурентоспособного предпринимательства на селе. Корпорация входит в состав группы компаний холдинга «Байтерек».