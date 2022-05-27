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Аграриям отгружено 46 % от заявленного объема удобрений – МСХ РК
27 Мая 2022 13:47

Аграриям отгружено 46 % от заявленного объема удобрений – МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для проведения посевной кампании под урожай текущего года засыпано 2,3 млн тонн семян, что соответствует 100 % потребности. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удобрениями. Всего в этом году планируется внесение более 670 тыс. тонн удобрений. На текущий момент отгружено 308,1 тыс. тонн или 46 % от заявленного объема», - уточнили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.

В посевной кампании текущего года, по данным Минсельхоза, принимают участие 147 тыс. тракторов, 4,7 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 77 тыс. единиц зерновых сеялок, 250 тыс. прочих почвообрабатывающих орудий.

«Для проведения посевных работ выделено – 400,2 тыс. тонн дизтоплива (в 2021 году – 380 тыс. тонн). Для финансирования проведения весенне-полевых работ в текущем году выделен бюджетный кредит в объеме – 140 млрд. тенге, в рамках форвардного закупа зерна выделено – 80 млрд. тенге», - добавили в ведомстве.


Автор:
Корреспондент
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