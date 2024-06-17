Аграриям Казахстана подано 1,96 млрд кубометров воды с начала поливного сезона

С начала поливного сезона 12 тысячам аграриев Казахстана подано 1,96 млрд кубометров воды. На сегодня поливной период проходит по штатному расписанию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

В этом году «Казводхоз» планирует направить 12 млрд кубометров воды на полив более 790 тысяч гектаров сельскохозяйственных полей. Из них 7,3 млрд – в южных регионах республики.



На сегодня филиалы предприятия заключили с аграриями 18 758 договоров на подачу поливной воды. Это на 32% больше, чем в прошлом году.



В ходе подготовки к поливному сезону отремонтировано и восстановлено 83 гидропоста, 775 гидропостов прошли аттестацию.