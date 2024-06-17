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    13:29, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Аграриям Казахстана подано 1,96 млрд кубометров воды с начала поливного сезона

    вода
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    С начала поливного сезона 12 тысячам аграриев Казахстана подано 1,96 млрд кубометров воды. На сегодня поливной период проходит по штатному расписанию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

    В этом году «Казводхоз» планирует направить 12 млрд кубометров воды на полив более 790 тысяч гектаров сельскохозяйственных полей. Из них 7,3 млрд – в южных регионах республики.

    На сегодня филиалы предприятия заключили с аграриями 18 758 договоров на подачу поливной воды. Это на 32% больше, чем в прошлом году.

    В ходе подготовки к поливному сезону отремонтировано и восстановлено 83 гидропоста, 775 гидропостов прошли аттестацию.

    - Филиалы предприятия получили специальные разрешения на водопользование, утвержден график работы водохранилищ, проведены ремонтно-восстановительные работы. Основная часть посевных площадей страны находится в южных регионах. Это около 97% процентов от общей площади полей, обеспечиваемых водой через каналы предприятия, – сообщила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минводы и ирригации РК Правительство РК Вода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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