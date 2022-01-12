Аграриям Казахстана нужна финподдержка – Мясной союз Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мясном союзе Казахстана считают необходимым увеличить бюджет отрасли сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполнительный директор Союза Аскар Жубатыров отметил, что с прошлого года по текущий момент у хозяйств не было проблем с получением субсидий в части оформления заявок.

«Мы видим, какой бюджет, освоение бюджета, все это доступно в открытых источниках. Проблема заключалась в основном только в дефиците средств, в бюджете. Соответственно, возникала нервозность с освоением этих средств. У кого-то доступ к информации мог быть раньше», - сказал он в интервью корреспонденту агентства.

Помимо увеличения бюджета отрасли, по мнению А.Жубатырова, необходимо отказаться от устаревших мер поддержки сельского хозяйства и широко использовать форвардные закупки и offtake-контракты между государством и бизнесом. В таком случае стороны соглашаются на поставку продукции, а цена продукции, валютный курс и другие условия фиксируются в момент заключения сделки.

«Было четко сказано (в выступлении Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Мажилисе Парламента РК – прим.ред.), что нужно убирать бюрократические моменты для поддержки малого и среднего бизнеса. Нужно переходить на рыночные отношения, убирать монополии. Это все правильные тезисы», - подчеркнул он.

В плане производства, заготовки кормов, как считает Аскар Жубатыров, нужно субсидировать и продвигать насаждения многолетними травами.

«Есть травы однолетние, есть многолетние. Был момент, около 4-5 лет назад, когда субсидировалось приобретение семян. Но был пробел, что условия были одинаковые, что для многолетних, что для однолетних. Соответственно, бизнес воспользовался этим моментом в плане заработка, потому что однолетние дают урожай в тот же год. Посеяв многолетние, вы получаете урожай на второй-третий год. Я думаю, нужно увеличить субсидирование именно многолетних трав. Сейчас идет дефицит этих семян. Во-первых, они стоят дорого, и не каждый аграрий может купить себе эти семена. Соответственно, нужно разработать вопрос по субсидированию многолетних трав. И нужно льготное финансирование сельскому хозяйству. Мы испытываем колоссальный дефицит финансовых средств», - добавил исполнительный директор Мясного союза Казахстана.

Добавим, сегодня в Правительстве озвучили запланированные мероприятия по поддержке субъектов агропромышленного комплекса. Так, будет обеспечено льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей через программы «Кен дала» в объеме 70 млрд. тенге и форвардного закупа Продкорпорации - 80 млрд. тенге. На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 млрд. тенге.



