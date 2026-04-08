Аграрии Жамбылской области в суде решили спор, связанный с поставкой сельхозтехники

В деле фигурировали две стороны, сотрудничество которых началось в 2019 году. Так, байзакские аграрии и СПК «Жеңіс — 2017» заключили договор о совместной деятельности по развитию свекловичного производства. СПК закупила сельскохозяйственную технику на сумму более 34 млн тенге, а аграрии предоставляли земельные участки, трудовые ресурсы и всю необходимую инфраструктуру для общего дела.

По условиям контракта, фермеры обязались ежегодно выплачивать партнеру гарантированную прибыль и постепенно выкупать предоставленную технику. Однако, несмотря на предоставленные истцом отсрочки, обязательства исполнялись ненадлежащим образом. В результате образовалась задолженность в 17 млн тенге.

СПК «Жеңіс — 2017 обратилась в суд с требованием взыскать накопившийся долг с фермеров. В ходе судебного разбирательства судья провел работу по примирению сторон, по итогам которой бизнесмены предпочли не затягивать тяжбы и подписали соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.

— В соответствии с условиями соглашения, ответчики обязались погасить задолженность поэтапно. Полный расчет должен быть произведен до конца декабря 2026 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Суд утвердил данное соглашение, производство по делу прекращено. Определение суда вступило в законную силу.

