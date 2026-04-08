РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:33, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Аграрии Жамбылской области в суде решили спор, связанный с поставкой сельхозтехники

    В Байзакском районном суде Жамбылской области поставили точку в крупном финансовом споре по поставке сельскохозяйственной техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    В деле фигурировали две стороны, сотрудничество которых началось в 2019 году. Так, байзакские аграрии и СПК «Жеңіс — 2017» заключили договор о совместной деятельности по развитию свекловичного производства. СПК закупила сельскохозяйственную технику на сумму более 34 млн тенге, а аграрии предоставляли земельные участки, трудовые ресурсы и всю необходимую инфраструктуру для общего дела.

    По условиям контракта, фермеры обязались ежегодно выплачивать партнеру гарантированную прибыль и постепенно выкупать предоставленную технику. Однако, несмотря на предоставленные истцом отсрочки, обязательства исполнялись ненадлежащим образом. В результате образовалась задолженность в 17 млн тенге.

    СПК «Жеңіс — 2017 обратилась в суд с требованием взыскать накопившийся долг с фермеров. В ходе судебного разбирательства судья провел работу по примирению сторон, по итогам которой бизнесмены предпочли не затягивать тяжбы и подписали соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.

    — В соответствии с условиями соглашения, ответчики обязались погасить задолженность поэтапно. Полный расчет должен быть произведен до конца декабря 2026 года, — сообщили в пресс-службе суда.

    Суд утвердил данное соглашение, производство по делу прекращено. Определение суда вступило в законную силу.

    Ранее сообщалось, что жамбылские свекловоды оказались на грани разорения.

    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии Регионы Казахстана Суды Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают