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Аграрии получают страховые выплаты по договорам страхования от засухи – Минсельхоз

27 Августа 2021 11:32
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Аграрии получают страховые выплаты по договорам страхования от засухи – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сельхозтоваропроизводители, заключившие договоры страхования от недостатка влаги в почве, получают страховые выплаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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В результате продолжительной засухи на всей территории страны поля пострадали от засухи: палящее солнце и суховеи повредили посевы и надежды аграриев на хороший урожай.

Факты засухи фиксируются системой Agroinsurance на сайте Qoldau.kz автоматически, на основе спутниковых данных. Так, были зарегистрированы страховые случаи, по которым аграрии, застраховавшие свои поля, уже получают страховые выплаты.

Как сообщалось ранее, по первой фазе по 32 заключенным договорам страхования индекса дефицита влажности почвы выплаты получили фермеры 5 регионов (Акмолинская, ВКО, Костанайская, Павлодарская, СКО). Страховые компании выплатили им 190,5 млн тенге.

По второй фазе по 38 заключенным договорам страхования индекса дефицита влажности почвы выплаты получили фермеры 3 регионов (Акмолинская, Костанайская, СКО) и г. Нур-Султан. Страховые компании выплатили 314,1 млн тенге.

По третьей фазе по 56 заключенным договорам страхования индекса дефицита влажности почвы выплаты получают фермеры 5 регионах (Акмолинская, ВКО, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области). Страховые компании обеспечат выплаты в размере 224,4 млн тенге.

В целом, сумма страховых выплат по всем фазам составляет 729 млн тенге. Выплаты превысили и покрыли расходы фермеров на покупку страховых полисов на 565,5 млн тенге.

В текущем году страховыми компаниями в рамках 100 заключенных договоров по индексному страхованию дефицита влажности почвы застраховано 121,3 тысяч гектаров в семи регионах и столице. Сумма страховых премий по данным договорам составила 319 млн тенге, из них 159,5 млн тенге оплатили фермеры и 159,5 тенге в качестве субсидий оплатил Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, являющийся оператором в сфере агрострахования.




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#Минсельхоз   #Засуха  
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