Аграрии подали заявки на 48 млрд тенге по программе кредитования весенне-полевых работ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается бюджетное кредитование весенне-полевых работ. Аграрии активно подают заявки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Байтерек».

В 2023 году на финансирование весенних полевых и уборочных работ по программе «Кең дала» из республиканского бюджета выделено 140 миллиардов тенге. Только за 9 дней со дня начала приема заявок от сельхозтоваропроизводителей уже поступило 1 211 заявок на сумму 48 миллиардов тенге. Еще 668 аграриев - на стадии сбора документов.

Большая часть финансирования была выдана через кредитные товарищества – 5,8 миллиардов тенге. 800 миллионов тенге фермеры получили через микрофинансовые организации.

В текущем году, с целью упрощения и ускорения получения кредитов, Аграрной кредитной корпорацией оптимизирована процедура путем передачи финансирования в финансовые институты, такие как банки второго уровня, кредитные товарищества либо микрофинансовые организации.

Данные средства направляются на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельхозтехники, закупки минеральных удобрений и средств защиты растений, на приобретение семенного материала и прочие мероприятия для посева и уборки урожая.

Финансирование осуществляется только путем фондирования кредитных товариществ, банков второго уровня и микрофинансовых организаций. Ставка вознаграждения для субъектов АПК составит не более пяти процентов годовых.

Напомним, что впервые с 2022 года по условиям программы продлен срок кредитования до начала весны следующего года, тогда как ранее сроки кредитования были ограничены годом финансирования.

Кроме этого, впервые южные регионы получили финансирование в декабре, а не в апреле, как было в прошлых годах. Также увеличен размер нормативов расходов на 1 гектар в среднем на 25%.

Получить полную консультацию по кредитованию можно в филиалах Аграрной кредитной корпорации, расположенных в областных центрах и городах республиканского значения или на сайте www.agrocredit.kz.