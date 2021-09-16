Аграрии двух областей привезут 336 тонн продукции на ярмарку в Нур-Султан
Ярмарка традиционно будет проводиться в течение двух дней с 8 утра на площадке возле ТРЦ «Хан Шатыр».
В общей сложности аграрии двух областей привезут в столицу 336 тонн продукции, которая будет реализована по ценам на 10-15% ниже рыночных.
Так, Атырауская область предложит жителям города более 20 тонн мяса, 36 тонн рыбы и рыбных изделий, 3 тонны молочной продукции, 1 тонну колбасных изделий, 90 тонн овощной продукции и картофеля, а также 60 000 штук яиц, 0,5 тонны хлебных изделий, 0,5 тонны мясных консервов, 1 тонну макаронных изделий, 0,5 тонны муки.
Жамбылская область реализует 18 тонн мяса (конина, говядина, баранина и птицы), 3,5 тонны колбасных изделий, 12,1 тонны молочной продукции, 5,4 тысячи штук яиц, 1 тонну кондитерских и 3 тонны макаронных изделий, 5 тонн сахара, 0,3 тонны соли, 4 тонны рыбы, 2,7 тонны растительного масла, 2,5 тонны меда, 1 тонну сухофурктов, а также 128,6 тонны овощей и фруктов.
Всего планируется реализовать 336 тонн свежей продукции.
Посетители ярмарки должны строго соблюдать требования карантина: носить маски, не забывать про социальную дистанцию и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.