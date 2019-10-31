Аграрии должны отчитаться перед пайщиками о проделанной работе – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании депутатской фракции партии «Nur Otan» председатель филиала партии, аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о том, что руководители агроформирований должны отчитаться перед пайщиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рассматривали на заседании реализацию программы развития области на 2016-2020 годы. В частности, в отрасли сельского хозяйства объем валовой продукции в прошлом году увеличился до 515 млрд тенге. В 2016 году он составлял 411 млрд тенге.

«Мы ожидаем по итогам 2019 года – около 530 млрд тенге. Это результат диверсификации, которую мы проводим. Несмотря на сложные погодные условия этого года, показатели будут выдержаны. Диверсификация позволяет повышать производительность труда и влияет на все процессы. Депутатская фракция должна активно участвовать. Не все агроформирования занимаются диверсификацией», - сказал К.Аксакалов.

Аким области подчеркнул, что нужно приложить все возможные усилия для получения с каждого гектара, как минимум, 150-200 тысяч тенге. В таком случае отрасль сельского хозяйства будет стабильно развиваться, будут дивиденды, люди будут получать высокие заработные платы.

«У нас есть сельхозформирования, которые уже сейчас добились таких показателей. Но абсолютное большинство – на низком уровне. 60-70 тысяч тенге с гектара – это не работа. Очень часто говорю о нерадивых сельхозтоваропроизводителях. Нужно чтобы депутатские фракции занялись на местах. Не надо стоять в стороне и смотреть на все, что происходит. Так не пойдет», - отметил К.Аксакалов.

Аким области считает, что руководители агроформирований по итогам уборочной кампании должны отчитаться о проделанной работе перед людьми, которые отдали ему землю в пользование.

«Люди, как их раньше называли, пайщики – участники процессов. Они отдали свои земли в предприятия и должны требовать. А у нас отношения выстраиваются так: дал мне что-то на пай или не дал. Люди, по сути, являются совладельцами. Они собственники. Многие это забыли. Государство же всегда будет на стороне людей», - подчеркнул К.Аксакалов.