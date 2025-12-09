Аграрии добиваются прозрачного ценообразования на хлопок в Туркестанской области

Туркестанская область традиционно остается центром хлопковой отрасли Казахстана. В регионе около 16% всех посевных площадей отведены под хлопчатник. В этом сезоне культурой было засеяно 144,5 тысяч гектаров, из них 50 тысяч — с применением капельного орошения.

При средней урожайности 29,6 центнера с гектара собрано 428 тысяч тонн хлопка-сырца. Продукцию приняли 226 перерабатывающих предприятий через 178 пунктов. Закупочная цена варьировала от 250 до 270 тенге за килограмм в зависимости от качества сырья.

Именно эта разница, по словам сельхозпроизводителей, формирует основную проблему.

Каждый ставит свою цену

Хлопкоробы утверждают, что правила игры на рынке остаются непрозрачными, что ставит в заведомо уязвимое положение тех, кто работает в поле.

— Эта проблема возникла не вчера или сегодня. Она обсуждается годами. Мы просим вас обратить внимание на это и обеспечить законность, чтобы между заводами не было предварительного сговора, была установлена честная конкуренция, и фермеры имели возможность реализовывать свою продукцию на достойном уровне, — заявили аграрии.

Было предложено фиксировать закупочную стоимость хлопка в договорах на будущий сезон, чтобы фермеры заранее понимали экономику производства и могли выбирать наиболее выгодного партнера.

Представитель Комитета по регулированию естественных монополий напомнил о выявленных в ходе проверок 2024 года нарушениях в деятельности переработчиков. Заместитель прокурора области Даулет Тлемисов заверил, что будет проведен мониторинг соблюдения законодательства и при необходимости примут меры надзорного реагирования. Замакима Туркестанской области Нурбол Турашбеков подчеркнул о необходимости баланса интересов.

— Права фермеров, равно как и права предпринимателей, защищены законом, необходимо достигнуть оптимального общего соглашения для обеих сторон в ходе анализа законности поднятых вопросов. Если проблему озвучить открыто, она может быть решена. Тем не менее, все должно решаться в рамках закона и по правилам. Для этой цели мы специально пригласили представителей закона. Обсуждение важно для того, чтобы не допустить неприятных ситуаций в следующем году. Обсуждение проблем способно решить их. Закон и порядок обязательны для всех, — отметил Турашбеков.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области создадут крупнейший в Центральной Азии хлопковый комплекс на площади 60 тысяч гектаров в Отырарском районе и городе Арысь. Проект предполагает полный цикл производства — от выращивания хлопка до выпуска готовой одежды. Инвестором выступает китайская компания, которая готова вложить 200 млрд тенге.