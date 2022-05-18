18 Мая 2022 19:45

Аграриев призвали подготовиться к борьбе с луговым мотыльком в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В ряде районов Актюбинской области начался лет сельскохозяйственного вредителя - лугового мотылька. В связи с этим представители управления сельского хозяйства призвали аграриев и дачников подготовиться заранее к борьбе с гусеницами лугового мотылька, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении сельского хозяйства, массовое размножение мотылька ожидается в конце мая, начале июня. По данным Актюбинского областного филиала РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогноза», лет лугового мотылька уже начался в Актобе, Мугалжарском, Кобдинском, Алгинском, Мартукском, Каргалинском, Хромтауском районах.

«В ряде районов области уже наблюдается лет лугового мотылька. Вред взрослого лугового мотылька человеку и растениям не наносится. Опасность представляют только гусеницы. Мы ожидаем, что в конце мая, начале июня появятся гусеницы мотылька. Мы призываем руководителей садоводческих коллективов, крестьянских хозяйств быть готовыми к этой ситуации и заранее закупить необходимые химикаты и пестициды», - сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Аскар Абтиев.

Всем субъектам независимо от форм собственности необходимо вести мониторинг за возможным появлением гусениц, особое внимание обращать на низины, балки, овраги, лесополосы, орошаемые участки.

Специалисты советуют в случае появления гусениц провести химическую обработку препаратами, реализующимися в специальных садоводческих магазинах с соблюдением всех мер предосторожности. Также для обработки земельных участков частного сектора, садоводческих коллективов и других прилегающих территорий рекомендуется воспользоваться услугами специализированных организаций, имеющих опыт работы по химобработкам.

Как сообщил представитель управления сельского хозяйства, сельхозпроизводители обязаны проводить химическую обработку против вредных организмов за счет собственных средств контактно-кишечными инсектицидами. При этом, хозяйствам, использовавшим инсектицид против вредителей, предусмотрено субсидирование до 50% для удешевления стоимости препаратов.