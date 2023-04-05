Агентству по противодействию коррупции удалось возместить ущерб на 108 млрд тенге - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Аcхата Жумагали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Олжаса Бектенова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новой должности.

Глава государства обозначил перед новым руководителем и личным составом агентства приоритетные задачи на предстоящий период.

По его словам, необходимо в полном объеме реализовать мероприятия, отраженные в Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026. Следует продолжить принципиальный подход к выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных чиновников, особенно в сферах, которые напрямую влияют на благосостояние народа. Президент обратил внимание на важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. По его словам, необходимо также на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по итогам расследований агентству удалось возместить ущерб на сумму 108 миллиардов тенге. Это позитивный результат, с другой стороны – это показатель масштаба, которая коррупция достигла за предыдущие периоды.