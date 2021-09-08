Агентство по защите и развитию конкуренции РК: хроника одного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 сентября 2021 года Агентству по защите и развитию конкуренции Казахстана исполнился год со дня создания в качестве самостоятельного, напрямую подотчетного Президенту РК государственного органа. Новое антимонопольное ведомство создано в целях повышения эффективности реализации конкурентной политики в рамках исполнения Послания Главы государства 2020 года. Честная конкуренция определена в качестве одного из семи основных принципов, на которых должен базироваться новый экономический курс страны. Что сделано за прошедший год, рассказываем в хрониках, передает МИА «Казинформ».

Сентябрь 2020

28 сентября 2020 года принята Декларация о транспарентности работы Агентства по защите и развитию конкуренции и совместных усилиях по созданию конкурентной среды. Декларация стала одним из первых документов, принятых АЗРК, направлена на реализацию концепции «Слышащее государство», объявленной Главой государства, и качественное изменение уровня информационной открытости антимонопольного органа.

Октябрь 2020

Созданы краудсорсинговые площадки Open Space и Совет по барьерам для открытого диалога с бизнес и гражданским сообществом.

OpenSpace – открытая площадка, где представители бизнеса и гражданского общества совместно с антимонопольным органом детально рассматривают интересующие их проблемы в различных отраслях и сферах. На этой площадке выявлено более 220 проблемных вопросов развития конкуренции.

1) Советы по выявлению и устранению барьеров входа на товарные рынки – экспертная площадка при АЗРК в 17 регионах страны, в нее входят около 216 экспертов из различных сфер и отраслей. На Советах по барьерам бизнес озвучивает ограничения по входу на рынки. По итогам заседаний сформирована и постоянно актуализируется Карта барьеров, в которую сегодня входят 52 системных барьера на пути развития конкуренции, подлежащих устранению.

5 октября 2020 года АЗРК переданы функции и полномочия Министерства торговли и интеграции РК по государственному контролю и лицензированию деятельности в сфере товарных бирж. При Агентстве по защите и развитию конкуренции создан Биржевой комитет.

Ноябрь 2020

По результатам анализа адекватности цен на лабораторные услуги и средства индивидуальной защиты с 36 субъектами рынка были заключены антимонопольные комплаенсы, в рамках которых цены на ПЦР-тесты снижены с 18 000 до 9 000 тенге и ниже. Цены на медицинские маски снижены производителями в среднем до 21 тенге/шт, наценки дистрибьюторов и розничных сетей - с 20 до 3 тенге/шт, в среднем с 60 до 26 тенге/шт.

Декабрь 2020

31 декабря 2020 года Глава государства подписал Указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», согласно которому содействие развитию конкуренции и внедрение проактивной конкурентной политики в Республике Казахстан объявлено приоритетным направлением деятельности Президента, Правительства Республики Казахстан, центральных государственных и местных исполнительных органов, органов местного самоуправления. Таким образом, активное содействие развитию конкуренции в стране обозначено общенациональной задачей.

Январь 2021

21 января 2021 года вступили в силу изменения в Правила регулирования цен на лекарственные средства, утвержденные Министерством здравоохранения РК, предусматривающие особый порядок формирования предельных цен на лекарственные препараты, используемые для лечения КВИ. Эти изменения были инициированы АЗРК по поручению Главы государства снизить цены на лекарственные средства, в первую очередь, применяемые для лечения коронавирусной инфекции. В среднем фактическое снижение цен на 232 антиковидных препарата составило 27%. Начиная с 2021 года, АЗРК входит в систему регулирования ценообразования на лекарственные препараты и медицинские изделия.

В январе начата разработка Национального проекта по развитию конкуренции. Основным направлением Нацпроекта является снижение роли государства в экономике посредством решения 3 задач: развития биржевой торговли, обеспечения доступа на рынки в сфере электроэнергетики, разгосударствления. 1 июля 2021 года на заседании Высшего совета по реформам при Президенте Республики Казахстан одобрено предложение по включению положений Нацпроекта по развитию конкуренции в Национальный проект по развитию предпринимательства. На сегодня Нацпроект находятся на стадии проработки.

Февраль 2021

Начата работа по подготовке учебного пособия для студентов магистратуры по конкурентному праву. К его разработке привлечен международный авторский коллектив во главе с председателем АЗРК Сериком Жумангариным. Разработка образовательной магистратуры «Конкурентное право» и включение новой дисциплины в реестр образовательных программ обозначено в указе Президента страны «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Открытие отделения магистратуры на базе КазГЮУ состоялось в новом учебном году.

Март 2021

31 марта началась биржевая торговля битумом и бензином производства НПЗ РК. В течение недели на торгах было реализовано 18 265 тонн Аи-92, что ориентировочно составило 6,6% от утвержденного Министерством энергетики РК плана поставки Аи-92 на апрель на внутренний рынок. Ввиду повышения спроса из-за проводимых ремонтных работ на Атырауском НПЗ и снижения плановых объемов производства бензина, в целях предотвращения ажиотажного спроса и роста цен, в соответствии с международной практикой, торги были приостановлены до завершения ремонтных работ и стабилизации ситуации с объёмами на рынке.30 июня 2021 года биржевые торги бензином возобновились.

Апрель 2021

С января по март еженедельная динамика роста цен на социально значимые продукты демонстрировала высокий рост (+0,4%). За это время региональные подразделения АЗРК вынесли 48 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков яиц, подсолнечного масла, сахара, гречневой крупы, молочной продукции, мяса кур, макарон (рожки) по признакам антиконкурентных согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением. В рамках исполнения уведомлений ряд производителей и оптовых поставщиков куриных яиц, подсолнечного масла, сахара и крупе гречневой снизили цены до 10%. С производителями продовольственных товаров и крупными супермаркетами заключено 77 актов антимонопольного комплаенса. До проведения расследований доведено всего 7 случаев, то есть в большинстве случаев сдержать цены на продукты удалось методом мягкого права».

В результате проведенной государством работы цены на СЗПТ, начиная с середины марта, стабилизировались. Еженедельная динамика в целом была снижена до 0,1%. В апреле отмечается повсеместное снижение цен на муку, рис, рожки, яйца.

Май 2021

24 мая стартовали биржевые торги коммунально-бытовым углем малыми партиями. Механизм продажи коммунально-бытового угля через товарные биржи позволил исключить посредников и обеспечить прямой доступ региональных операторов к покупке угля напрямую у разрезов, что позволит снизить конечную стоимость данного вида топлива для населения.

Июнь 2021

7 июня антимонопольной службе Казахстана исполнилось 30 лет. За годы становления и укрепления молодого суверенного государства, в соответствии с задачами растущей экономики страны, принимались масштабные государственные программы и воплощались в жизнь экономические реформы, менялась структура антимонопольного органа, но цель его деятельности всегда была одна - реализация эффективной конкурентной политики Казахстана. В 2021 году впервые в карте праздничных дат Казахстана появился День работников антимонопольного органа.

17 июня заработал Ситуационный центр Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции РК. Ситуационный центр создан для отслеживания в онлайн режиме хода проведения биржевых торгов, ведения мониторинга биржевых и внебиржевых котировок и соблюдения антимонопольных требований к биржевой торговле.

В июне АЗРК проводит ряд встреч с сельхозтоваропроизводителями, в результате которых был выработан и направлен в правительство комплекс мер по стабилизации цен и насыщению рынка сельхозпродукцией.

В конце июня в Мажилис Парламента РК направлен законопроект по развитию конкуренции. Это пятый пакет в истории реформ антимонопольного законодательства, его нормы направлены на решение трех узловых регуляторных барьеров развития конкуренции: ограниченного доступа к «ключевой мощности» (инфраструктуры, ресурсов, без доступа к которым конкуренты не могут представлять свои услуги потребителям), искажение ценообразования, и избирательного покровительства (фаворитизма), то есть мер господдержки, искажающих аллокативную эффективность конкуренции; наделения субъектов рынка исключительными или специальными правами.

Июль 2021

В целях исключения сговоров на госзакупках разрабатывается аналитическая система «Өрмек» на платформе «Единого окна закупок» НПП Атамекен. Система позволит в автоматическом режиме выявлять признаки картельных сговоров на торгах.

В июле по результатам анализа состояния конкуренции на рынке первичного жилья АЗРК установило признаки согласованных действий в установлении и поддержании цен на жилье ряда компаний. В рамках исполнения уведомлений группа компаний «РАМС-Казахстан» снизила цены на ряд жилых комплексов в Алматы на 15%, у «BAZIS-A» сумма снижения цены на жилые комплексы в Алматы составила до 20 тысяч тенге за кв. метр.

Август 2021

АЗРК и ТОО «Magnum Cash&Carry» подписали антимонопольный комплаенс, в рамках которого торговая сеть взяла на себя добровольные обязательства о снижении торговой наценки на ряд социально-значимых продуктов питания с допустимых законодательством 15% до 10% и производить оплату поставщикам СЗПТ за поставку товара не позднее 30 дней с момента поставки.

С 17 августа, в рамках исполнения антимонопольного уведомления, «BI Group» снизил цены на первичное жилье в 51 жилом комплексе Нур-Султана в среднем на 8 %, в Алматы – на 11 %, в Шымкенте - на 3 %, в Атырау – на 4 %.

Наблюдается снижение темпа роста цен на первичное жилье с 3% (за январь т.г.) до 0,4% (за июль т.г.), а также на вторичное жилье с 5% (за январь т.г.) до 1,1% (за июль т.г.). Другие застройщики также исполнили уведомления и снизили цены на жилье в регионах в среднем на 15-20%. Заключены 7 актов антимонопольного комплаенса.

Агентство по защите и развитию конкуренции объявило о начале нового комплекса проверочных мероприятий по всем социально важным товарным рынкам - кроме рынков социально значимых продовольственных товаров, ГСМ и стройматериалов, в спектр антимонопольного внимания вошли рынки услуг в сфере железнодорожного и общественного транспорта, образования, сотовой связи, интернет услуг, лекарственных средств, медицинских изделий, лабораторных услуг, ЖКХ – домофоны, лифты, управляющие компании, биллинговые услуги. Рассматриваются меры по снижению цен на услуги платежных организаций, особенно при перечислении средств за коммунальные услуги, услуги государственных монополий, государственных и частных операторов.

В ряде областей Казахстана началась реализация коммунально-бытового угля, приобретенного региональными операторами на товарных биржах. Цены на данные партии угля остаются на уровне прошлого года.

22 сентября стартовали биржевые торги авиакеросином. В качестве продавцов выступают ресурсодержатели, в качестве покупателей - оптовые поставщики нефтепродуктов и аэропорты.

16 сентября в Мажилисе Парламента РК презентован проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции». Это пятый пакет в истории антимонопольного законодательства. Включает 8 базовых направлений для минимизации влияния на конкуренцию трех основных регуляторных барьеров: ограниченного доступа к «ключевой мощности», искажения ценообразования, а также избирательного покровительства, или фаворитизма.

Планы на предстоящий год:

Через Нацпроект и законопроект по развитию конкуренции – устранение 3 групп регуляторных барьеров для развития конкуренции: ограниченного доступа к ключевой мощности, искажения ценообразования, избирательного покровительства (фаворитизма).

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К КЛЮЧЕВОЙ МОЩНОСТИ затрудняет развитие новых или масштабирование действующих видов бизнеса. Доступ к ней будет обеспечен через развитие биржевой торговли.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ. Планируется устранить дифференциацию на рынке снабжения электроэнергией. Все это даст ежегодную экономию порядка 20 млрд тенге бюджетных средств, 31 млрд тенге составит экономия расходной части для МСБ, возрастет жилищная помощь. Увеличение объемов организованной торговли электроэнергией, как минимум, до 30% к 2025 года. На сегодняшний день на торгах продается только 1% электроэнергии, все остальное - по непрозрачным прямым контрактам.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО (ФАВОРИТИЗМ), приводит к наделению отдельных компаний исключительными или специальными правами, представлению мер господдержки, искажающих аллокативную эффективность конкуренции. Персонализация господдержки - в основном поддерживается крупный бизнес. Будут разработаны конкурентные принципы оказания мер господдержки с учетом доли МСБ, уровня госучастия, наличия барьеров, уровня рыночной концентрации.

ВНЕДРЕНИЕ ПО СТАНДАРТАМ ОЭСР методологии оценки воздействия принимаемых законодательных актов на конкуренцию.

СОКРАЩЕНИЕ ГОСУЧАСТИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ: его доля в экономике сегодня составляет 14,8%, более 2 тысяч субъектов квазигоссектора.

СЕКТОРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОССОБСТВЕННОСТИ , который предполагает, что вне зависимости от видов деятельности, если сектор созрел, с учетом количества субъектов МСБ, уровня господдержки, его надо полностью приватизировать.

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГОСЗАДАНИЙ, приблизительно в 2 раза к 2025 году. Экономический эффект составит более 30 миллиардов тенге.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - определиться с понятиями цифровой платформы, сетевого эффекта и новой методологией анализа цифровых рынков.