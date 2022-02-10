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Агентство по защите и развитию конкуренции обратилось к бизнесменам Казахстана

10 Февраля 2022 15:11
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Агентство по защите и развитию конкуренции обратилось к бизнесменам Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АЗРК принимает обращения бизнеса по ограничениям доступа к ключевым факторам производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.https://t.me/sovetpobaryeram/450

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«По поручению Главы государства Агентство по защите и развитию конкуренции проводит анализ условий доступа бизнеса к ключевым факторам производства – земле, электроэнергии, инфраструктуре, сырью, железнодорожным тупикам, разъездам и эстакадам, кабельной канализации, ВОЛС, морским портам.

Приглашаем всех предпринимателей, кто столкнулся в своем регионе с ограничениями или несправедливыми условиями доступа к инфраструктуре и ресурсам, сообщить об этом по указанным контактам в АЗРК или его территориальные подразделения либо оставив сообщение под этим постом.

Вместе мы выработаем новые требования и механизмы тарифообразования для оперативного, равного и адекватного по стоимости доступа бизнеса к необходимым ресурсам», – говорится в сообщении пресс-службы АЗРК РК.


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#Бизнес   #АЗРК  
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