Агентство по защите и развитию конкуренции обратилось к бизнесменам Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АЗРК принимает обращения бизнеса по ограничениям доступа к ключевым факторам производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.https://t.me/sovetpobaryeram/450
«По поручению Главы государства Агентство по защите и развитию конкуренции проводит анализ условий доступа бизнеса к ключевым факторам производства – земле, электроэнергии, инфраструктуре, сырью, железнодорожным тупикам, разъездам и эстакадам, кабельной канализации, ВОЛС, морским портам.
Приглашаем всех предпринимателей, кто столкнулся в своем регионе с ограничениями или несправедливыми условиями доступа к инфраструктуре и ресурсам, сообщить об этом по указанным контактам в АЗРК или его территориальные подразделения либо оставив сообщение под этим постом.
Вместе мы выработаем новые требования и механизмы тарифообразования для оперативного, равного и адекватного по стоимости доступа бизнеса к необходимым ресурсам», – говорится в сообщении пресс-службы АЗРК РК.
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