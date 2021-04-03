Агентство по управлению земельными ресурсами предлагают создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об итогах рабочей группы по экономическим вопросам Комиссии по земельной реформе рассказал депутат Сената Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Ахылбек Куришбаев, на заседании рабочей группы по экономическим вопросам было рассмотрено 6 вопросов. В заседании приняли участие 30 из 33 членов рабочей группы.

«Одним из наиболее актуальных вопросов является создание единой государственной системы по контролю за земельными ресурсами. В настоящее время в Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК остался только центральный аппарат. Там работают 38 человек. Все региональные земельные инспекции в 2014 году переданы в ведение акиматов», - сказал в ходе второго заседания комиссии Ахылбек Куришбаев.

«В этой связи мы рассмотрели первый вопрос - о передаче функций государственного контроля за использованием и охраной земли от акиматов (местных исполнительных органов) и ведении государственного земельного кадастра НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан», создать Агентство по управлению земельными ресурсами», - отметил А. Куришбаев.

По его словам, данное предложение поддержали 27 из 30 присутствующих на заседании членов рабочей группы. Против проголосовали 3 человека.

«Те, которые проголосовали против, в целом были за принцип. Они были за то, чтобы Комитет по управлению земельными ресурсами создал свое учреждение при Министерстве сельского хозяйства. Единственный способ решения проблем - это полностью перевести отрасль на цифровую платформу. Подавляющим большинством голосов было принято предложение о создании Агентства по управлению земельными ресурсами», - отметил депутат Сената.

Напомним, в онлайн-режиме проходит второе заседание Комиссии по земельной реформе.

Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов ранее сообщил, что первое чтение законопроекта о запрете на продажу земли иностранцам состоится 7 апреля в Мажилисе.