Агентство по управлению земельными ресурсами предлагают создать в Казахстане
Как сообщил Ахылбек Куришбаев, на заседании рабочей группы по экономическим вопросам было рассмотрено 6 вопросов. В заседании приняли участие 30 из 33 членов рабочей группы.
«Одним из наиболее актуальных вопросов является создание единой государственной системы по контролю за земельными ресурсами. В настоящее время в Комитете по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК остался только центральный аппарат. Там работают 38 человек. Все региональные земельные инспекции в 2014 году переданы в ведение акиматов», - сказал в ходе второго заседания комиссии Ахылбек Куришбаев.
«В этой связи мы рассмотрели первый вопрос - о передаче функций государственного контроля за использованием и охраной земли от акиматов (местных исполнительных органов) и ведении государственного земельного кадастра НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан», создать Агентство по управлению земельными ресурсами», - отметил А. Куришбаев.
По его словам, данное предложение поддержали 27 из 30 присутствующих на заседании членов рабочей группы. Против проголосовали 3 человека.
«Те, которые проголосовали против, в целом были за принцип. Они были за то, чтобы Комитет по управлению земельными ресурсами создал свое учреждение при Министерстве сельского хозяйства. Единственный способ решения проблем - это полностью перевести отрасль на цифровую платформу. Подавляющим большинством голосов было принято предложение о создании Агентства по управлению земельными ресурсами», - отметил депутат Сената.
Напомним, в онлайн-режиме проходит второе заседание Комиссии по земельной реформе.
Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов ранее сообщил, что первое чтение законопроекта о запрете на продажу земли иностранцам состоится 7 апреля в Мажилисе.