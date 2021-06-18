РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:51, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Агентство по стратегическому планированию меняет подходы госорганов к реализации реформ - Даурен Абаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, важным элементом государственной политики Касым-Жомарта Токаева является реформа системы госуправления. Для этого было создано Агентство по стратегическому планированию и реформам. Во втором выпуске программы «Открытый диалог с Дауреном Абаевым» первый заместитель Руководителя Администрации Президента ответил, оправдала ли себя эта инициатива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во втором выпуске программы «Открытый диалог с Дауреном Абаевым» ведущий спросил: «Еще одним важным элементом государственной политики Касым-Жомарта Токаева является реформа системы госуправления. Для этого было создано специальное профильное агентство – Агентство по стратегическому планированию и реформам. Оправдала ли себя эта инициатива?».

    «Любой PR-специалист подтвердит, что самый легкий и верный способ улучшить репутацию – это ориентация на быстрые победы. Это эффектные и краткосрочные меры с высоким уровнем общественного одобрения. Поэтому большинство всех публичных инициатив госорганов – быстрые победы. А системные меры призваны менять ситуацию в долгую, менее заметную, но более важную. Все спрашивают: где Агентство по стратегическому планированию и реформам. Как раз этот орган занимается довольно неблагодарной работой. Они меняют подходы госорганов к реализации реформ. Например, внедряются новые критерии оценки эффективности и реализации государственных программ», - прокомментировал Даурен Абаев.

    По его словам, к сожалению, в последнее время главным критерием эффективности было освоение бюджета.

    «То есть, принято считать, что, если деньги потрачены, то это дало какой-то результат. Это не должно так работать. Другой пример – планирование. Очень часто слышим, что в отчетах пишется, что мы выполнили или перевыполнили план, где-то на 5%, иногда и больше. Но это не обязательно означает, что это хорошая реализация. И во многом причина кроется в плохом планировании. Бывает и так, что целевые показатели подгоняются под результат. Поэтому повторюсь, всю работу по исправлению всех недочетов выполняет наше Агентство. И в этом плане, это неблагодарная работа», - сказал Даурен Абаев.

    Ранее первый заместитель Руководителя Администрации Президента Даурен Абаев ответил тем, кто критикует политические реформы Главы государства.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Реформы Токаева Политика
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Сегодня, 11:00
    Свыше 200 предпринимателей в Актюбинской области ошибочно привлекли к ответственности за несвоевременную оплату ОСМС
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!