Агентство по стратегическому планированию меняет подходы госорганов к реализации реформ - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, важным элементом государственной политики Касым-Жомарта Токаева является реформа системы госуправления. Для этого было создано Агентство по стратегическому планированию и реформам. Во втором выпуске программы «Открытый диалог с Дауреном Абаевым» первый заместитель Руководителя Администрации Президента ответил, оправдала ли себя эта инициатива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во втором выпуске программы «Открытый диалог с Дауреном Абаевым» ведущий спросил: «Еще одним важным элементом государственной политики Касым-Жомарта Токаева является реформа системы госуправления. Для этого было создано специальное профильное агентство – Агентство по стратегическому планированию и реформам. Оправдала ли себя эта инициатива?».

«Любой PR-специалист подтвердит, что самый легкий и верный способ улучшить репутацию – это ориентация на быстрые победы. Это эффектные и краткосрочные меры с высоким уровнем общественного одобрения. Поэтому большинство всех публичных инициатив госорганов – быстрые победы. А системные меры призваны менять ситуацию в долгую, менее заметную, но более важную. Все спрашивают: где Агентство по стратегическому планированию и реформам. Как раз этот орган занимается довольно неблагодарной работой. Они меняют подходы госорганов к реализации реформ. Например, внедряются новые критерии оценки эффективности и реализации государственных программ», - прокомментировал Даурен Абаев.

По его словам, к сожалению, в последнее время главным критерием эффективности было освоение бюджета.

«То есть, принято считать, что, если деньги потрачены, то это дало какой-то результат. Это не должно так работать. Другой пример – планирование. Очень часто слышим, что в отчетах пишется, что мы выполнили или перевыполнили план, где-то на 5%, иногда и больше. Но это не обязательно означает, что это хорошая реализация. И во многом причина кроется в плохом планировании. Бывает и так, что целевые показатели подгоняются под результат. Поэтому повторюсь, всю работу по исправлению всех недочетов выполняет наше Агентство. И в этом плане, это неблагодарная работа», - сказал Даурен Абаев.

Ранее первый заместитель Руководителя Администрации Президента Даурен Абаев ответил тем, кто критикует политические реформы Главы государства.