Агентство по делам госслужбы по Алматы пояснило новое назначение Лауры Мырзагали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматы Ильдар Уйсумбаев прокомментировал возвращение Лауры Мырзагали в систему здравоохранения после увольнения с государственной службы. Она ранее была заместителем руководителя управления общественного здравоохранения мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно в СМИ появилась информация, что Лаура Мырзагали устроилась на работу в одну из больниц Алматинской области.

«Ранее она работала на государственной службе. За проступки, которые она допустила, понесла наказание. Ее освободили от занимаемой должности. Право занимать должность на государственной службе у Лауры Мырзагали отсутствует в течение трех лет. Касательно ее нового назначения, то насколько я знаю, она работает в подведомственной организации здравоохранения, что не является государственной службой. Эти ограничения, которые были наложены на данного госслужащего, касаются только государственной службы. На подведомственные организации, на квазигосударственный сектор эти ограничения в соответствии с действующим законодательством не распространяются. Поэтому отслеживать дальнейшие ее назначения, кроме как на государственной службе, департамент не уполномочен. Если она назначена в организации здравоохранения квазигосударственного сектора, то это ее право», - ответил на брифинге в региональной службе коммуникаций Ильдар Уйсумбаев.

Летом прошлого года сообщалось, что заместителя руководителя управления общественного здоровья Алматы Лауру Мырзагали привлекли к дисциплинарной ответственности с запретом занимать государственные должности в течение трех лет. Ее уволили за проступок, дискредитирующий государственную службу.

В начале апреля 2022 года в социальных сетях появилось видео, на котором Лаура Мырзагали спорит с сотрудницей по поводу премий. После этого в управлении общественного здоровья началось служебное расследование. Видео также заинтересовало сотрудников департамента Агентства по делам государственной службы по Алматы.