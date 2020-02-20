Aftenposten: О сходствах казахстанской и норвежской дипломатии

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Одно из самых популярных норвежских изданий Aftenposten опубликовала статью Посла Казахстана в Норвегии Еркина Ахинжанова, в которой отмечено, что Норвегия и Казахстан схожи в подходах к международному сотрудничеству и стремлением консультироваться с другими странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Aftenposten.

«Норвегия и Казахстан схожи в подходах к международному сотрудничеству и стремлением консультироваться с другими странами. В то время как дальнейшее ослабление мультилатерализма неизбежно наносит ущерб большинству стран мира», - отмечено в статье Посла Казахстана в Норвегии Еркина Ахинжанова в крупнейшей норвежской газете «Aftenposten».

Материал посвящен парламентскому отчету («Белой книге») Министерства иностранных дел Норвегии о состоянии многостороннего сотрудничества в мире и норвежской политике в данной области на предстоящие годы. Отчет является политическим документом, подкрепляющим стремление Норвегии занять место в Совете Безопасности ООН в 2021-2022 годы.

«Предотвращение эрозии международного права и многосторонних систем управления» определено в парламентском отчете как «важнейший внешнеполитический интерес Норвегии». Подчеркнута жизненно важная роль избранных (непостоянных) членов Совета Безопасности ООН «в наведении мостов, когда постоянные пять членов не имеют согласия».

В этой связи в статье казахстанского посла говорится о возросшей роли малых и средних государств в мировой политике.

«Десять лет назад, когда Казахстан возглавлял Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Первый Президент Нурсултан Назарбаев писал: «Сама логика глобального развития требует усиления роли среднеразмерных государств, которые составляют большинство в современном мире. На мой взгляд, роль средних стран должна заключаться в том, чтобы добиваться принятия глобальных стратегических решений на консенсусной основе».

Очевидно, что в 21-м веке средним и малым государствам следует брать больше ответственности и инициатив. Хорошим примером является Норвегия. Эта страна сыграла решающую роль в урегулировании конфликтов во многих уголках мира. Королевство находится на переднем крае глобальных усилий по решению проблем климата и окружающей среды, защите прав человека, борьбе с бедностью и многим другим насущным проблемам нашего времени. Казахстан, расположенный в самом сердце Евразии, также работает над обеспечением стабильности на континенте», - отмечено в статье. Помимо создания механизмов регионального сотрудничества, государство содействовало урегулированию региональных кризисов, принимает форматы по урегулированию конфликтов. Как страна, наиболее пострадавшая от ядерных испытаний, Казахстан последовательно выступает за запрет ядерного оружия.

«Казахстан являлся членом Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы. В этой роли Казахстан проводил постоянные консультации с как можно большим числом государств-членов. Этот подход, способствовавший глубокому пониманию многих проблем и вызовов в различных регионах мира, имел особое значение для обеспечения большей легитимности при голосовании в Совете Безопасности.

В эпоху турбулентности дипломатия нуждается в инновациях, лидерстве и настойчивости. Нам нужно искать новые пути поиска компромиссов и решений, основанных на взаимности и уважении. Это наисложнейшая задача и Норвегия может полагаться на поддержку Казахстана», - отмечено в публикации.

«Aftenposten», основанная 14 марта 1860 года, является самой массовой газетой и онлайн-изданием Норвегии. Ежедневный тираж печатной версии составляет 260 000 экземпляров, а онлайн-версию издания каждый день читают почти 750 тыс. человек.







